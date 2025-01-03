https://sputnik-abkhazia.ru/20250103/kamkiya-o-razvitii-ekonomiki-abkhazii-nuzhno-nauchitsya-opiratsya-na-znaniya-i-nauku--1053279455.html

Камкия о развитии экономики Абхазии: нужно научиться опираться на знания и науку

Камкия о развитии экономики Абхазии: нужно научиться опираться на знания и науку

Sputnik Абхазия

Как экономика Абхазии пережила 2024 год, как пополнялся и осваивался бюджет, каковы перспективы на 2025 год, в интервью радио Sputnik рассказала директор... 03.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-03T15:44+0300

2025-01-03T15:44+0300

2025-01-03T15:44+0300

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Камкия о развитии экономики Абхазии: нужно научиться опираться на знания и науку Sputnik Абхазия Камкия о развитии экономики Абхазии: нужно научиться опираться на знания и науку

2024 год был продолжением процесса развития 2023 года, считает Камкия. "Строительная активность налицо - это один из серьезных показателей. И количество предприятий увеличилось в 2023 году, думаю, что и в 2024 году будут хорошие показатели", - сказала Камкия. Для того, чтобы минимизировать потери, которые понес бюджет страны на оплату электроэнергии, чтобы поднять экономику страны, необходимо создать конструктивное объединение экономистов как своих, так и приглашенных. Слушайте подкаст.

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