https://sputnik-abkhazia.ru/20250103/kamkiya-o-razvitii-ekonomiki-abkhazii-nuzhno-nauchitsya-opiratsya-na-znaniya-i-nauku--1053279455.html
Камкия о развитии экономики Абхазии: нужно научиться опираться на знания и науку
Камкия о развитии экономики Абхазии: нужно научиться опираться на знания и науку
Sputnik Абхазия
Как экономика Абхазии пережила 2024 год, как пополнялся и осваивался бюджет, каковы перспективы на 2025 год, в интервью радио Sputnik рассказала директор... 03.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-03T15:44+0300
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Камкия о развитии экономики Абхазии: нужно научиться опираться на знания и науку
Sputnik Абхазия
Камкия о развитии экономики Абхазии: нужно научиться опираться на знания и науку
2024 год был продолжением процесса развития 2023 года, считает Камкия. "Строительная активность налицо - это один из серьезных показателей. И количество предприятий увеличилось в 2023 году, думаю, что и в 2024 году будут хорошие показатели", - сказала Камкия. Для того, чтобы минимизировать потери, которые понес бюджет страны на оплату электроэнергии, чтобы поднять экономику страны, необходимо создать конструктивное объединение экономистов как своих, так и приглашенных. Слушайте подкаст.
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Камкия о развитии экономики Абхазии: нужно научиться опираться на знания и науку
Как экономика Абхазии пережила 2024 год, как пополнялся и осваивался бюджет, каковы перспективы на 2025 год, в интервью радио Sputnik рассказала директор Института экономики и права АНА Фатима Камкия.
2024 год был продолжением процесса развития 2023 года, считает Камкия.
"Строительная активность налицо - это один из серьезных показателей. И количество предприятий увеличилось в 2023 году, думаю, что и в 2024 году будут хорошие показатели", - сказала Камкия.
Для того, чтобы минимизировать потери, которые понес бюджет страны на оплату электроэнергии, чтобы поднять экономику страны, необходимо создать конструктивное объединение экономистов как своих, так и приглашенных.
"Нам нужно научиться очень серьезно опираться на знания, на серьезные научные исследования. Без них в современном мире не выжить. Это должен быть коллективный труд людей. Очевидно, что в современном мире многие государства для того, чтобы не отстать, пользуются таким механизмом, как инвестиции. Но, когда серьезно думающие люди политизируют, анализируют, производят расчеты", - считает Камкия.