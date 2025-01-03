https://sputnik-abkhazia.ru/20250103/novye-tekhnologii-otsifrovka-fonda-i-omolozhenie-kollektiva-cholariya-o-rabote-natsbiblioteki-1053352425.html

Новые технологии, оцифровка фонда и омоложение коллектива: Чолария о работе Нацбиблиотеки

Новые технологии, оцифровка фонда и омоложение коллектива: Чолария о работе Нацбиблиотеки

Sputnik Абхазия

Национальная библиотека Абхазии планирует внедрить новые технологии и нанять больше молодых сотрудников в 2025 году.Как рассказал в эфире радио Sputnik... 03.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-03T20:37+0300

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Национальная библиотека Абхазии планирует внедрить новые технологии и нанять больше молодых сотрудников в 2025 году.Как рассказал в эфире радио Sputnik директор Национальной библиотеки Абхазии Борис Чолария, в 2025 году запланировано немало изменений, в том числе технического характера.Национальная библиотека уже подготовила электронные версии всего фонда, включая периодические издания. Но ей все еще не хватает современной литературы, и этот пробел библиотека восполняет при помощи российских коллег.Дирекция заключает договоры с федеральными и региональными библиотеками России о заимствовании читального материала.Национальная библиотека страны также приступила к оцифровке текстов абхазских книг и газет. Уже завершена оцифровка всех выпусков газеты "Апсны" с 1959 года, а также газет "Советская Абхазия", "Республика Абхазия", "Эрцаху", "Бзыбь", "Авангард".Сотрудники библиотеки принялись за создание реестра наиболее редких и ценных изданий в Абхазии, добавил Чолария.

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