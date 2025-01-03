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Новые технологии, оцифровка фонда и омоложение коллектива: Чолария о работе Нацбиблиотеки
Новые технологии, оцифровка фонда и омоложение коллектива: Чолария о работе Нацбиблиотеки
Sputnik Абхазия
Национальная библиотека Абхазии планирует внедрить новые технологии и нанять больше молодых сотрудников в 2025 году.Как рассказал в эфире радио Sputnik... 03.01.2025, Sputnik Абхазия
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Национальная библиотека Абхазии планирует внедрить новые технологии и нанять больше молодых сотрудников в 2025 году.Как рассказал в эфире радио Sputnik директор Национальной библиотеки Абхазии Борис Чолария, в 2025 году запланировано немало изменений, в том числе технического характера.Национальная библиотека уже подготовила электронные версии всего фонда, включая периодические издания. Но ей все еще не хватает современной литературы, и этот пробел библиотека восполняет при помощи российских коллег.Дирекция заключает договоры с федеральными и региональными библиотеками России о заимствовании читального материала.Национальная библиотека страны также приступила к оцифровке текстов абхазских книг и газет. Уже завершена оцифровка всех выпусков газеты "Апсны" с 1959 года, а также газет "Советская Абхазия", "Республика Абхазия", "Эрцаху", "Бзыбь", "Авангард".Сотрудники библиотеки принялись за создание реестра наиболее редких и ценных изданий в Абхазии, добавил Чолария.
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Новые технологии, оцифровка фонда и омоложение коллектива: Чолария о работе Нацбиблиотеки

20:37 03.01.2025
© Видео /Sputnik
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Национальная библиотека Абхазии планирует внедрить новые технологии и нанять больше молодых сотрудников в 2025 году.

Как рассказал в эфире радио Sputnik директор Национальной библиотеки Абхазии Борис Чолария, в 2025 году запланировано немало изменений, в том числе технического характера.

Национальная библиотека уже подготовила электронные версии всего фонда, включая периодические издания. Но ей все еще не хватает современной литературы, и этот пробел библиотека восполняет при помощи российских коллег.

Дирекция заключает договоры с федеральными и региональными библиотеками России о заимствовании читального материала.

Национальная библиотека страны также приступила к оцифровке текстов абхазских книг и газет. Уже завершена оцифровка всех выпусков газеты "Апсны" с 1959 года, а также газет "Советская Абхазия", "Республика Абхазия", "Эрцаху", "Бзыбь", "Авангард".

Сотрудники библиотеки принялись за создание реестра наиболее редких и ценных изданий в Абхазии, добавил Чолария.
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