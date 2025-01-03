Новые технологии, оцифровка фонда и омоложение коллектива: Чолария о работе Нацбиблиотеки
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Национальная библиотека Абхазии планирует внедрить новые технологии и нанять больше молодых сотрудников в 2025 году.
Как рассказал в эфире радио Sputnik директор Национальной библиотеки Абхазии Борис Чолария, в 2025 году запланировано немало изменений, в том числе технического характера.
Национальная библиотека уже подготовила электронные версии всего фонда, включая периодические издания. Но ей все еще не хватает современной литературы, и этот пробел библиотека восполняет при помощи российских коллег.
Дирекция заключает договоры с федеральными и региональными библиотеками России о заимствовании читального материала.
Национальная библиотека страны также приступила к оцифровке текстов абхазских книг и газет. Уже завершена оцифровка всех выпусков газеты "Апсны" с 1959 года, а также газет "Советская Абхазия", "Республика Абхазия", "Эрцаху", "Бзыбь", "Авангард".
Сотрудники библиотеки принялись за создание реестра наиболее редких и ценных изданий в Абхазии, добавил Чолария.
Как рассказал в эфире радио Sputnik директор Национальной библиотеки Абхазии Борис Чолария, в 2025 году запланировано немало изменений, в том числе технического характера.
Национальная библиотека уже подготовила электронные версии всего фонда, включая периодические издания. Но ей все еще не хватает современной литературы, и этот пробел библиотека восполняет при помощи российских коллег.
Дирекция заключает договоры с федеральными и региональными библиотеками России о заимствовании читального материала.
Национальная библиотека страны также приступила к оцифровке текстов абхазских книг и газет. Уже завершена оцифровка всех выпусков газеты "Апсны" с 1959 года, а также газет "Советская Абхазия", "Республика Абхазия", "Эрцаху", "Бзыбь", "Авангард".
Сотрудники библиотеки принялись за создание реестра наиболее редких и ценных изданий в Абхазии, добавил Чолария.