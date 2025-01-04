https://sputnik-abkhazia.ru/20250104/arsaliya-vse-bessmyslenno-esli-net-kultury-v-zhizni-obschestva--1053246335.html

Арсалия: все бессмысленно, если нет культуры в жизни общества

Арсалия: все бессмысленно, если нет культуры в жизни общества

Sputnik Абхазия

О том, каким выдался 2024 год для художников, какие планы на 2025, в эфире радио Sputnik рассказала директор Центрального выставочного зала Союза художников... 04.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-04T13:26+0300

2025-01-04T13:26+0300

2025-01-04T13:26+0300

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пожар в здании союза художников абхазии

художник

художники

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Арсалия: все бессмысленно, если нет культуры в жизни общества Sputnik Абхазия Арсалия: все бессмысленно, если нет культуры в жизни общества

Главным событием 2024 года стал пожар в Национальной галерее Абхазии. На протяжении года парализована работа художников, сказала Арсалия."2024 год не способствовал развитию активной художественной жизни, но мы надеемся, что в 2025 году отметим в своем здании 85-летие, и 10-летие выставочного зала, и заработает картинная галерея", - сказала Арсалия.Директор Центрального выставочного зала напомнила о мероприятиях, которые прошли в рамках сотрудничества с Россией, рассказала о том, как молодые художники приходят в профессию.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле выше.

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Sputnik Абхазия

подкасты, выставка, культура, картины, пожар в здании союза художников абхазии, художник, художники, аудио