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Достижения в культуре и спорте, энергокризис и аэропорт: политолог Гвинджия подвел итоги

Достижения в культуре и спорте, энергокризис и аэропорт: политолог Гвинджия подвел итоги

Sputnik Абхазия

В 2024 году было много культурных и спортивных достижений, экономические прорывы. Но не обошлось и без кризисов. О главных итогах года в эфире радио Sputnik... 04.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-04T20:10+0300

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В 2024 году в Абхазии было немало ярких событий. Но одно из главных в экономике и инфраструктуре, по мнению политолога Максима Гвинджия, - восстановление Сухумского аэропорта."Если в прошлые годы мы говорили и строили планы о том, что когда-то он будет восстановлен, то сейчас этот проект движемся вперед", - подчеркнул Гвинджия.Абхазия и Россия должны держаться вместе, - считает политолог."Как сказал Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным, Россия и Китай окружены и стоят спиной к спине, обороняясь. Вот также спиной к спине мы стоим с Россией. У нас и так крепкие отношения, но мы должны их и дальше укреплять. Исторический выбор нашего народа говорит в пользу этого - мы стратегические партнеры, мы соседи, мы родня. И в этом меняющемся мире - естественно координировать свои действия и двигаться вперед", - добавил он.

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