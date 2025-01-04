https://sputnik-abkhazia.ru/20250104/fatima-kamkiya-rasskazala-o-sostoyanii-abkhazskoy-ekonomiki-1053355864.html
Фатима Камкия рассказала о состоянии абхазской экономики
Фатима Камкия рассказала о состоянии абхазской экономики
Sputnik Абхазия
Директор института экономики и права Академии наук Абхазии Фатима Камкия в интервью радио Sputnik рассказала об экономических показателях 2024 года, и о том... 04.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-04T17:21+0300
2025-01-04T17:21+0300
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По словам Фатимы Камкия, 2024 год был продолжением процесса развития 2023 года. Она отметила, что строительная активность стала одним из серьезных показателей роста экономики. Камкия подчеркнула, что Абхазия подошла к черте, когда надо определиться с принятием вызовов современности. "Общество оказалось неготовым к тому, что надо принять другой ритм развития, когда надо конкурировать с большими единицами, экономическими в том числе. Здесь, вот это неготовность наша внутренняя стала основной причиной к тому, что мы оказались в достаточно конфликтогенном состоянии", - отметила она. Для того, чтобы минимизировать потери, которые понес бюджет страны на оплату электроэнергии, чтобы поднять экономику страны, необходимо создать конструктивное объединение экономистов как своих, так и приглашенных, считает она.
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видео, мультимедиа, абхазия, экономика, видео
Фатима Камкия рассказала о состоянии абхазской экономики
Директор института экономики и права Академии наук Абхазии Фатима Камкия в интервью радио Sputnik рассказала об экономических показателях 2024 года, и о том, какие шаги нужно предпринимать для роста экономики.
По словам Фатимы Камкия, 2024 год был продолжением процесса развития 2023 года. Она отметила, что строительная активность стала одним из серьезных показателей роста экономики.
Камкия подчеркнула, что Абхазия подошла к черте, когда надо определиться с принятием вызовов современности.
"Общество оказалось неготовым к тому, что надо принять другой ритм развития, когда надо конкурировать с большими единицами, экономическими в том числе. Здесь, вот это неготовность наша внутренняя стала основной причиной к тому, что мы оказались в достаточно конфликтогенном состоянии", - отметила она.
Для того, чтобы минимизировать потери, которые понес бюджет страны на оплату электроэнергии, чтобы поднять экономику страны, необходимо создать конструктивное объединение экономистов как своих, так и приглашенных, считает она.