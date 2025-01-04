https://sputnik-abkhazia.ru/20250104/fatima-kamkiya-rasskazala-o-sostoyanii-abkhazskoy-ekonomiki-1053355864.html

Фатима Камкия рассказала о состоянии абхазской экономики

Фатима Камкия рассказала о состоянии абхазской экономики

Sputnik Абхазия

Директор института экономики и права Академии наук Абхазии Фатима Камкия в интервью радио Sputnik рассказала об экономических показателях 2024 года, и о том... 04.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-04T17:21+0300

2025-01-04T17:21+0300

2025-01-04T17:21+0300

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По словам Фатимы Камкия, 2024 год был продолжением процесса развития 2023 года. Она отметила, что строительная активность стала одним из серьезных показателей роста экономики. Камкия подчеркнула, что Абхазия подошла к черте, когда надо определиться с принятием вызовов современности. "Общество оказалось неготовым к тому, что надо принять другой ритм развития, когда надо конкурировать с большими единицами, экономическими в том числе. Здесь, вот это неготовность наша внутренняя стала основной причиной к тому, что мы оказались в достаточно конфликтогенном состоянии", - отметила она. Для того, чтобы минимизировать потери, которые понес бюджет страны на оплату электроэнергии, чтобы поднять экономику страны, необходимо создать конструктивное объединение экономистов как своих, так и приглашенных, считает она.

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