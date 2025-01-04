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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250104/rossiyskie-voyska--osvobodili-naselennyy-punkt-nadiya-lnr-1053355669.html
Российские войска освободили населенный пункт Надия ЛНР
Российские войска освободили населенный пункт Надия ЛНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Надия ЛНР, сообщило Минобороны России. 04.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Надия ЛНР, сообщило Минобороны России. Сводка Минобороны России:
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина

Российские войска освободили населенный пункт Надия ЛНР

14:30 04.01.2025 (обновлено: 15:43 04.01.2025)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 2С7М "Малка" ЦВО на Красноармейском направлении
Боевая работа расчета 2С7М Малка ЦВО на Красноармейском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 04.01.2025
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СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Надия ЛНР, сообщило Минобороны России.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху сборки и месту хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 132 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 651 самолет, 283 вертолета, 39279 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20221 танк и других боевых бронированных машин, 1506 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20186 орудий полевой артиллерии и минометов, 29857 единиц специальной военной автомобильной техники.
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