Российские войска освободили населенный пункт Надия ЛНР
14:30 04.01.2025 (обновлено: 15:43 04.01.2025)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 2С7М "Малка" ЦВО на Красноармейском направлении
© Sputnik / Евгений Биятов/
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СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Надия ЛНР, сообщило Минобороны России.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху сборки и месту хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 132 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 651 самолет, 283 вертолета, 39279 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20221 танк и других боевых бронированных машин, 1506 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20186 орудий полевой артиллерии и минометов, 29857 единиц специальной военной автомобильной техники.