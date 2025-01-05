https://sputnik-abkhazia.ru/20250105/dopolnitelnoe-vremya-sportivnye-itogi-2024-goda-1053279008.html
Дополнительное время: спортивные итоги 2024 года
Дополнительное время: спортивные итоги 2024 года
Sputnik Абхазия
Директор Республиканской школы высшего спортивного мастерства, помощник Госкомитета по делам молодежи и спорта Рафаэль Ампар в эфире радио Sputnik о спортивных... 05.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-05T12:30+0300
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2025-01-05T12:30+0300
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Дополнительное время: спортивные итоги 2024 года
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: спортивные итоги 2024 года
Как отметил Ампар, 2024 год был насыщенным на спортивные события. Госкомитет ведет активную работу, там подобрался хороший коллектив, где молодость и опыт сложились вместе, считает Рафаэль Ампар. "Молодые должны генерировать идеи в любом направлении. И я рад, что спорт развивается. Другое дело, хочется, чтобы он был профессиональным", - считает Ампар. Слушайте подкаст.
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подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, аудио
подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, аудио
Дополнительное время: спортивные итоги 2024 года
Директор Республиканской школы высшего спортивного мастерства, помощник Госкомитета по делам молодежи и спорта Рафаэль Ампар в эфире радио Sputnik о спортивных достижениях 2024 года.
Как отметил Ампар, 2024 год был насыщенным на спортивные события. Госкомитет ведет активную работу, там подобрался хороший коллектив, где молодость и опыт сложились вместе, считает Рафаэль Ампар.
"Молодые должны генерировать идеи в любом направлении. И я рад, что спорт развивается. Другое дело, хочется, чтобы он был профессиональным", - считает Ампар.