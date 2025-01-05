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Пятеро детей погибли в пожаре в Галском районе
Пятеро детей погибли в пожаре в Галском районе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Пятеро детей погибли в пожаре в частном доме семьи Чолария в селе Папанырхуа Галского района, сообщил Sputnik глава района Константин... 05.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-05T13:21+0300
2025-01-05T13:21+0300
2025-01-05T13:21+0300
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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Пятеро детей погибли в пожаре в частном доме семьи Чолария в селе Папанырхуа Галского района, сообщил Sputnik глава района Константин Пилия.Самому маленькому из детей было четыре месяца, уточнил он. По предварительной информации, бабушка детей при растопке печи спутала керосин с бензином. Спасатели районного отделения МЧС работают на месте. Туда выехал глава района.
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галский район, абхазия, пожар, происшествия
галский район, абхазия, пожар, происшествия
Пятеро детей погибли в пожаре в Галском районе
СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Пятеро детей погибли в пожаре в частном доме семьи Чолария в селе Папанырхуа Галского района, сообщил Sputnik глава района Константин Пилия.
Самому маленькому из детей было четыре месяца, уточнил он.
По предварительной информации, бабушка детей при растопке печи спутала керосин с бензином.
Спасатели районного отделения МЧС работают на месте. Туда выехал глава района.