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Пятеро детей погибли в пожаре в Галском районе

Пятеро детей погибли в пожаре в Галском районе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Пятеро детей погибли в пожаре в частном доме семьи Чолария в селе Папанырхуа Галского района, сообщил Sputnik глава района Константин... 05.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-05T13:21+0300

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2025-01-05T13:21+0300

в абхазии

галский район

абхазия

пожар

происшествия

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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Пятеро детей погибли в пожаре в частном доме семьи Чолария в селе Папанырхуа Галского района, сообщил Sputnik глава района Константин Пилия.Самому маленькому из детей было четыре месяца, уточнил он. По предварительной информации, бабушка детей при растопке печи спутала керосин с бензином. Спасатели районного отделения МЧС работают на месте. Туда выехал глава района.

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галский район, абхазия, пожар, происшествия