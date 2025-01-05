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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250105/rossiyskie-voennye-sbili-mig-29-vozdushnykh-sil-ukrainy-1053360347.html
Российские военные сбили МиГ-29 Воздушных сил Украины
Российские военные сбили МиГ-29 Воздушных сил Украины
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Российские военные сбили МиГ-29 Воздушных сил Украины, сообщило Минобороны РФ. 05.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Российские военные сбили МиГ-29 Воздушных сил Украины, сообщило Минобороны РФ.Сводка Минобороны России:
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министерство обороны рф, россия, украина

Российские военные сбили МиГ-29 Воздушных сил Украины

16:30 05.01.2025 (обновлено: 16:47 05.01.2025)
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОткрытие форума "Армия-2022" и армейских международных игр
Открытие форума Армия-2022 и армейских международных игр - Sputnik Абхазия, 1920, 05.01.2025
© Sputnik / Владимир Астапкович
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СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Российские военные сбили МиГ-29 Воздушных сил Украины, сообщило Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах.  
Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 174 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.  
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 39453 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20234 танка и других боевых бронированных машин, 1506 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20207 орудий полевой артиллерии и минометов, 29883 единицы специальной военной автомобильной техники.
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