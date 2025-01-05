https://sputnik-abkhazia.ru/20250105/shestoe-yanvarya-obyavlen-v-abkhazii-dnem-traura-iz-za-tragedii-v-galskom-rayone-1053360641.html

Шестое января объявлен в Абхазии днем траура из-за трагедии в Галском районе

Шестое января объявлен в Абхазии днем траура из-за трагедии в Галском районе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Шестое января объявлен в Абхазии днем траура в связи с трагедией в Галском районе. И.о. президента Бадра Гунба подписал указ. 05.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-05T16:50+0300

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2025-01-05T16:50+0300

в абхазии

абхазия

галский район

траур

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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Шестое января объявлен в Абхазии днем траура в связи с трагедией в Галском районе. И.о. президента Бадра Гунба подписал указ. Во всех госучреждениях будут приспущены флаги, в учреждениях культуры, на телевидении и радио будут отменены развлекательные мероприятия и передачи.И.о. президента Абхазии Бадра Гунба поручил главе Галского района Константину Пилия оказать всю необходимую поддержку семье Чолария. МВД, МЧС и другим службам поручено провести тщательное расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии.

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абхазия, галский район, траур