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Шестое января объявлен в Абхазии днем траура из-за трагедии в Галском районе
Шестое января объявлен в Абхазии днем траура из-за трагедии в Галском районе
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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Шестое января объявлен в Абхазии днем траура в связи с трагедией в Галском районе. И.о. президента Бадра Гунба подписал указ. 05.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Шестое января объявлен в Абхазии днем траура в связи с трагедией в Галском районе. И.о. президента Бадра Гунба подписал указ. Во всех госучреждениях будут приспущены флаги, в учреждениях культуры, на телевидении и радио будут отменены развлекательные мероприятия и передачи.И.о. президента Абхазии Бадра Гунба поручил главе Галского района Константину Пилия оказать всю необходимую поддержку семье Чолария. МВД, МЧС и другим службам поручено провести тщательное расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии.
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абхазия, галский район, траур
абхазия, галский район, траур
Шестое января объявлен в Абхазии днем траура из-за трагедии в Галском районе
СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Шестое января объявлен в Абхазии днем траура в связи с трагедией в Галском районе. И.о. президента Бадра Гунба подписал указ.
Во всех госучреждениях будут приспущены флаги, в учреждениях культуры, на телевидении и радио будут отменены развлекательные мероприятия и передачи.
Пятеро детей погибли в пожаре в частном доме в селе Папанырхуа Галского района. Как уточнили в МЧС, они все были сестрами, младшей девочке было восемь месяцев, старшей — восемь лет.
И.о. президента Абхазии Бадра Гунба поручил главе Галского района Константину Пилия оказать всю необходимую поддержку семье Чолария.
МВД, МЧС и другим службам поручено провести тщательное расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии.