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Силы ПВО России за ночь сбили 61 украинский беспилотник
Силы ПВО России за ночь сбили 61 украинский беспилотник
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Силы ПВО России за ночь сбили 61 украинский беспилотник над территорией страны, сообщило Минобороны РФ. 05.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-05T09:00+0300
2025-01-05T09:00+0300
2025-01-05T10:19+0300
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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Силы ПВО России за ночь сбили 61 украинский беспилотник над территорией страны, сообщило Минобороны РФ.
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министерство обороны рф, россия, украина, беспилотники
министерство обороны рф, россия, украина, беспилотники
Силы ПВО России за ночь сбили 61 украинский беспилотник
09:00 05.01.2025 (обновлено: 10:19 05.01.2025)
СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Силы ПВО России за ночь сбили 61 украинский беспилотник над территорией страны, сообщило Минобороны РФ.
37 БпЛА уничтожено над Ростовской областью,
по 1 — над Белгородской и Орловской областями.