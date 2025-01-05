https://sputnik-abkhazia.ru/20250105/statistika-smertnosti-v-abkhazii-v-2024-godu-1053360208.html

Статистика смертности в Абхазии в 2024 году

Статистика смертности в Абхазии в 2024 году

Sputnik Абхазия

Ежегодно информационное агентство Sputnik Абхазия собирает данные ЗАГСов республики о рождаемости и смертности во всех городах и районах страны. 05.01.2025, Sputnik Абхазия

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Показатели смертности в Абхазии в 2024 году увеличились на 180 человек, по данным ЗАГСов страны. На 1 декабря 2024 года ЗАГСы зафиксировали 1422 смертей. При этом в 2023 году в Абхазии было зарегистрировано 1243 смерти.

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