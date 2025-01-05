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Статистика смертности в Абхазии в 2024 году
Статистика смертности в Абхазии в 2024 году
Sputnik Абхазия
Ежегодно информационное агентство Sputnik Абхазия собирает данные ЗАГСов республики о рождаемости и смертности во всех городах и районах страны. 05.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-05T11:00+0300
2025-01-05T11:00+0300
2025-01-05T16:46+0300
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Показатели смертности в Абхазии в 2024 году увеличились на 180 человек, по данным ЗАГСов страны. На 1 декабря 2024 года ЗАГСы зафиксировали 1422 смертей. При этом в 2023 году в Абхазии было зарегистрировано 1243 смерти.
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инфографика, мультимедиа, абхазия, смертность, инфографика
инфографика, мультимедиа, абхазия, смертность, инфографика
Статистика смертности в Абхазии в 2024 году
11:00 05.01.2025 (обновлено: 16:46 05.01.2025)
Ежегодно информационное агентство Sputnik Абхазия собирает данные ЗАГСов республики о рождаемости и смертности во всех городах и районах страны.
Показатели смертности в Абхазии в 2024 году увеличились на 180 человек, по данным ЗАГСов страны.
На 1 декабря 2024 года ЗАГСы зафиксировали 1422 смертей.
При этом в 2023 году в Абхазии было зарегистрировано 1243 смерти.