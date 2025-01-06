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МИД: Абхазия внимательно следит за ситуацией в Приднестровье

МИД: Абхазия внимательно следит за ситуацией в Приднестровье

Sputnik Абхазия

31 декабря прекратилась подача газа в Приднестровье со стороны Украины. 06.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-06T19:11+0300

2025-01-06T19:11+0300

2025-01-06T19:11+0300

в абхазии

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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Абхазия внимательно следит за ситуацией в Приднестровье, переживающим энергокризис, рассказал Sputnik и.о. главы МИД республики Сергей Шамба. Вечером 31 декабря прекратилась подача газа со стороны Украины из-за того, что срок соглашения с "Газпромом" истек. С тех пор без газа остаются более 70 тысяч абонентов. 1 января отключили отопление и горячую воду, что затронуло 2678 объектов, большая часть из которых — многоквартирные дома Электростанции стали работать на угле, введены четырехчасовые веерные отключения, электричества хватит до середины февраля. Заблаговременно был создан газовый резерв, объекты, не подлежащие отключению, обеспечены до 20 января. Постпредство Абхазии отмечает, что власти республики подготовились к возможному энергокризису: с 11 декабря введен режим чрезвычайного экономического положения, начал работу оперштаб, все службы работают в режиме ЧП, принимаются шаги для снижения последствий кризиса. "На текущий момент ситуация в Приднестровской Молдавской Республике управляемая и прогнозируемая, жители с пониманием относятся к возникшим трудностям из-за энергокризиса, но если не решить проблему с поставками газа. ситуация в конце января резко ухудшится", — говорится в официальном комментарии представительства Абхазии в ПМР.

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