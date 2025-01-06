https://sputnik-abkhazia.ru/20250106/ostorozhno-spoyler-reyting-luchshikh-knig-i-filmov-goda--1053269959.html

"Осторожно, спойлер!": рейтинг лучших книг и фильмов года

"Осторожно, спойлер!": рейтинг лучших книг и фильмов года

Sputnik Абхазия

В этом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" ее ведущие подвели итоги 2024 года, представили внимаю радиослушателей рейтинги своих топ трёх фильмов и книг . 06.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-06T13:14+0300

2025-01-06T13:14+0300

2025-01-06T18:42+0300

осторожно, спойлер!

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"Осторожно, спойлер!": рейтинг лучших книг и фильмов года Sputnik Абхазия "Осторожно, спойлер!": рейтинг лучших книг и фильмов года

В этом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" ее ведущие подвели итоги 2024 года, представили внимаю радиослушателей рейтинги своих топ трёх фильмов и книг .Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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