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И.о. президента Абхазии поздравил жителей республики с Рождеством

И.о. президента Абхазии поздравил жителей республики с Рождеством

Sputnik Абхазия

7 января православные христиане по всему миру отмечают Рождество. 07.01.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Бадра Гунба поздравил жителей Абхазии с Рождеством Христовым. Гунба пожелал всем православным христианам здоровья, счастья и всего наилучшего.Праздничная служба началась во всех храмах Абхазии в 23:00 6 января и продлится до 6 часов утра. У верующих также будет возможность пройти таинства исповеди и причастия.

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