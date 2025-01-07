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И.о. президента Абхазии поздравил жителей республики с Рождеством
И.о. президента Абхазии поздравил жителей республики с Рождеством
Sputnik Абхазия
7 января православные христиане по всему миру отмечают Рождество. 07.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-07T00:32+0300
2025-01-07T00:32+0300
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СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Бадра Гунба поздравил жителей Абхазии с Рождеством Христовым. Гунба пожелал всем православным христианам здоровья, счастья и всего наилучшего.Праздничная служба началась во всех храмах Абхазии в 23:00 6 января и продлится до 6 часов утра. У верующих также будет возможность пройти таинства исповеди и причастия.
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рождество, абхазия, новости
рождество, абхазия, новости
И.о. президента Абхазии поздравил жителей республики с Рождеством
7 января православные христиане по всему миру отмечают Рождество.
СУХУМ, 7 янв - Sputnik.
Бадра Гунба поздравил
жителей Абхазии с Рождеством Христовым.
"Рождество — символ милосердия, любви, заботы о ближнем. Этот светлый праздник наполняет сердца верующих особым теплом, надеждами, укрепляет веру в справедливость", — говорится в поздравлении.
Гунба пожелал всем православным христианам здоровья, счастья и всего наилучшего.
Праздничная служба началась во всех храмах Абхазии в 23:00 6 января и продлится до 6 часов утра. У верующих также будет возможность пройти таинства исповеди и причастия.