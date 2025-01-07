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Логуа о съемках кино в Абхазии: замечательная цифра
Логуа о съемках кино в Абхазии: замечательная цифра
Sputnik Абхазия
Старший специалист Минкультуры Даут Логуа о востребованности Абхазии среди кинематографистов. 07.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-07T14:35+0300
2025-01-07T14:35+0300
2025-01-07T14:35+0300
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Логуа о съемках кино в Абхазии
Sputnik Абхазия
Логуа о съемках кино в Абхазии
Из года в год Абхазия становится популярнее среди производителей разного жанра кино, рассказал в эфире радио Sputnik старший специалист Минкультуры Абхазии Даут Логуа. За последние два с половиной года на территории Абхазии было реализовано 29 съемочных проектов, уточнил Логуа.В эти дни в Абхазии проводятся съемки второго сезона сериала "Фишер". Также в 2024 году республику для съемок посетили именитые режиссеры и актеры – это комедийный сериал ТНТ "Жизнь", уже несколько месяцев на территории страны ведется работа по созданию сериала "Последний Богатырь".Были также несколько российских лент, режиссерами которых выступили граждане Абхазии – это "Последняя цена" Наура Гармелия и "Однажды в Абхазии" Тимура Тания и Тимура Квеквескири.В основном, в Абхазию приезжают для съемок кино и сериалов для российских телеканалов, онлайн кинотеатров, студенческих проектов и документальных фильмов.Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, россия, кино, аудио
подкасты, абхазия, россия, кино, аудио
Логуа о съемках кино в Абхазии: замечательная цифра
Старший специалист Минкультуры Даут Логуа о востребованности Абхазии среди кинематографистов.
Из года в год Абхазия становится популярнее среди производителей разного жанра кино, рассказал в эфире радио Sputnik старший специалист Минкультуры Абхазии Даут Логуа. За последние два с половиной года на территории Абхазии было реализовано 29 съемочных проектов, уточнил Логуа.
В эти дни в Абхазии проводятся съемки второго сезона сериала "Фишер". Также в 2024 году республику для съемок посетили именитые режиссеры и актеры – это комедийный сериал ТНТ "Жизнь", уже несколько месяцев на территории страны ведется работа по созданию сериала "Последний Богатырь".
Были также несколько российских лент, режиссерами которых выступили граждане Абхазии – это "Последняя цена" Наура Гармелия и "Однажды в Абхазии" Тимура Тания и Тимура Квеквескири.
В основном, в Абхазию приезжают для съемок кино и сериалов для российских телеканалов, онлайн кинотеатров, студенческих проектов и документальных фильмов.