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Рост популярности, лазейки в законе и интересные проекты: Логуа о съемках кино в Абхазии

Рост популярности, лазейки в законе и интересные проекты: Логуа о съемках кино в Абхазии

Sputnik Абхазия

Из года в год Абхазия становится популярнее среди производителей разного жанра кино, рассказал в эфире радио Sputnik старший специалист Минкультуры Абхазии... 07.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-07T18:09+0300

2025-01-07T18:09+0300

2025-01-07T18:09+0300

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За последние два с половиной года на территории Абхазии было реализовано 29 съемочных проектов, а в прошлые годы их количество варьировалось от пяти до десяти. При этом Логуа отметил, что съемочный процесс в республике в то время сложно отслеживался. Не было известно, сколько дней намерены провести группы в стране, с какой целью они ведут работу и что они хотят показать в итоге.Он также добавил, что не всегда авторы кино указывают Абхазию в качестве локаций проведенных съемок.В эти дни в Абхазии проводятся съемки второго сезона сериала "Фишер", комедийного сериала ТНТ "Жизнь", сериала "Последний Богатырь".Были также несколько российских лент, режиссерами которых выступили граждане Абхазии – это "Последняя цена" Наура Гармелия и "Однажды в Абхазии" Тимура Тания и Тимура Квеквескири.В основном, в Абхазию приезжают для съемок кино и сериалов для российских телеканалов, онлайн кинотеатров, студенческих проектов и документальных фильмов.

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