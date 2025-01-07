https://sputnik-abkhazia.ru/20250107/rost-populyarnosti-lazeyki-v-zakone-i-interesnye-proekty-logua-o-semkakh-kino-v-abkhazii-1053369407.html
Рост популярности, лазейки в законе и интересные проекты: Логуа о съемках кино в Абхазии
Рост популярности, лазейки в законе и интересные проекты: Логуа о съемках кино в Абхазии
Sputnik Абхазия
Из года в год Абхазия становится популярнее среди производителей разного жанра кино, рассказал в эфире радио Sputnik старший специалист Минкультуры Абхазии... 07.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-07T18:09+0300
2025-01-07T18:09+0300
2025-01-07T18:09+0300
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За последние два с половиной года на территории Абхазии было реализовано 29 съемочных проектов, а в прошлые годы их количество варьировалось от пяти до десяти. При этом Логуа отметил, что съемочный процесс в республике в то время сложно отслеживался. Не было известно, сколько дней намерены провести группы в стране, с какой целью они ведут работу и что они хотят показать в итоге.Он также добавил, что не всегда авторы кино указывают Абхазию в качестве локаций проведенных съемок.В эти дни в Абхазии проводятся съемки второго сезона сериала "Фишер", комедийного сериала ТНТ "Жизнь", сериала "Последний Богатырь".Были также несколько российских лент, режиссерами которых выступили граждане Абхазии – это "Последняя цена" Наура Гармелия и "Однажды в Абхазии" Тимура Тания и Тимура Квеквескири.В основном, в Абхазию приезжают для съемок кино и сериалов для российских телеканалов, онлайн кинотеатров, студенческих проектов и документальных фильмов.
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абхазия, кино, культура, искусство, видео, мультимедиа, видео
абхазия, кино, культура, искусство, видео, мультимедиа, видео
Рост популярности, лазейки в законе и интересные проекты: Логуа о съемках кино в Абхазии
Из года в год Абхазия становится популярнее среди производителей разного жанра кино, рассказал в эфире радио Sputnik старший специалист Минкультуры Абхазии Даут Логуа.
За последние два с половиной года на территории Абхазии было реализовано 29 съемочных проектов, а в прошлые годы их количество варьировалось от пяти до десяти.
При этом Логуа отметил, что съемочный процесс в республике в то время сложно отслеживался. Не было известно, сколько дней намерены провести группы в стране, с какой целью они ведут работу и что они хотят показать в итоге.
Он также добавил, что не всегда авторы кино указывают Абхазию в качестве локаций проведенных съемок.
В эти дни в Абхазии проводятся съемки второго сезона сериала "Фишер", комедийного сериала ТНТ "Жизнь", сериала "Последний Богатырь".
Были также несколько российских лент, режиссерами которых выступили граждане Абхазии – это "Последняя цена" Наура Гармелия и "Однажды в Абхазии" Тимура Тания и Тимура Квеквескири.
В основном, в Абхазию приезжают для съемок кино и сериалов для российских телеканалов, онлайн кинотеатров, студенческих проектов и документальных фильмов.