https://sputnik-abkhazia.ru/20250107/vladimir-putin-pozdravil-rossiyan-s-rozhdestvom-khristovym-1053370202.html

Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым

Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым

Sputnik Абхазия

Православные христиане по всему миру отмечают один из главных регилиозных праздников 7 января. 07.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-07T08:47+0300

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2025-01-07T08:47+0300

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СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил всех православных россиян с Рождеством Христовым. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.Глава государства отметил вклад православной церкви и других христианских конфессий в единение народа и сохранение исторической памяти, в укрепление института семьи и воспитание молодежи. Он пожелал всем гражданам, отмечающим Рождество, здоровья и благополучия.

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