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Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым
Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым
Sputnik Абхазия
Православные христиане по всему миру отмечают один из главных регилиозных праздников 7 января. 07.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил всех православных россиян с Рождеством Христовым. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.Глава государства отметил вклад православной церкви и других христианских конфессий в единение народа и сохранение исторической памяти, в укрепление института семьи и воспитание молодежи. Он пожелал всем гражданам, отмечающим Рождество, здоровья и благополучия.
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россия, новости, рождество
россия, новости, рождество

Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым

08:47 07.01.2025
© Sputnik / Леон Адлейба Рождественское богослужение
Рождественское богослужение - Sputnik Абхазия, 1920, 07.01.2025
© Sputnik / Леон Адлейба
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Православные христиане по всему миру отмечают один из главных регилиозных праздников 7 января.
СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил всех православных россиян с Рождеством Христовым. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.
"Этот светлый, долгожданный праздник дорог миллионам людей во всём мире. Он дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки. В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение", - говорится в тексте.
Глава государства отметил вклад православной церкви и других христианских конфессий в единение народа и сохранение исторической памяти, в укрепление института семьи и воспитание молодежи.
Он пожелал всем гражданам, отмечающим Рождество, здоровья и благополучия.
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