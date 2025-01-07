Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым
© Sputnik / Леон Адлейба Рождественское богослужение
© Sputnik / Леон Адлейба
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Православные христиане по всему миру отмечают один из главных регилиозных праздников 7 января.
СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил всех православных россиян с Рождеством Христовым. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.
"Этот светлый, долгожданный праздник дорог миллионам людей во всём мире. Он дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки. В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение", - говорится в тексте.
Глава государства отметил вклад православной церкви и других христианских конфессий в единение народа и сохранение исторической памяти, в укрепление института семьи и воспитание молодежи.
Он пожелал всем гражданам, отмечающим Рождество, здоровья и благополучия.