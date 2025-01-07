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ВВП, энергокризис и бюджетная политика: Шатипа об экономике Абхазии
ВВП, энергокризис и бюджетная политика: Шатипа об экономике Абхазии
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Доцент АГУ, завотделом национальной экономики ЦСЭИ Хатуна Шатипа подвела экономические итоги 2024 года и дала несколько прогнозов на 2025 год. 07.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-07T11:05+0300
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По предварительным данным, в минувшем году ВВП республики составляет до 75 миллиардов рублей. Рост ВВП составил от четырех до семи процентов, но с учетом десятипроцентной инфляции, пока говорить о росте реального ВВП пока не приходится.Шатипа напомнила, что замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач сообщал, что ВВП Абхазии в 2023 году составил 69 миллиардов рублей, а в 2025 году планируется в пределах 83 миллиардов рублей.Ученый также затронула тему энергетического кризиса в стране. По ее мнению, проблемы в этой отрасли вызвали плохим управлением и низкой компетентностью.Подробнее смотрите в видео Sputnik.
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абхазия, экономика, мультимедиа, видео, видео
ВВП, энергокризис и бюджетная политика: Шатипа об экономике Абхазии
Доцент АГУ, завотделом национальной экономики ЦСЭИ Хатуна Шатипа подвела экономические итоги 2024 года и дала несколько прогнозов на 2025 год.
По предварительным данным, в минувшем году ВВП республики составляет до 75 миллиардов рублей. Рост ВВП составил от четырех до семи процентов, но с учетом десятипроцентной инфляции, пока говорить о росте реального ВВП пока не приходится.
Шатипа напомнила, что замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач сообщал, что ВВП Абхазии в 2023 году составил 69 миллиардов рублей, а в 2025 году планируется в пределах 83 миллиардов рублей.
Ученый также затронула тему энергетического кризиса в стране. По ее мнению, проблемы в этой отрасли вызвали плохим управлением и низкой компетентностью.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.