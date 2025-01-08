https://sputnik-abkhazia.ru/20250108/abkhazo-rossiyskoe-sotrudnichestvo-obsudili-badra-gunba-i-sergey-mironov--1053373259.html
Абхазо-российское сотрудничество обсудили Бадра Гунба и Сергей Миронов
Абхазо-российское сотрудничество обсудили Бадра Гунба и Сергей Миронов
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Вопросы абхазо-российского сотрудничества обсудили в телефонном разговоре и.о. президента Абхазии Бадра Гунба и лидер фракции партии... 08.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-08T18:30+0300
2025-01-08T18:30+0300
2025-01-08T20:37+0300
в абхазии
россия
абхазия
политика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/17/1052349173_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28afc335263b484a9be228fd9347d2bb.jpg
СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Вопросы абхазо-российского сотрудничества обсудили в телефонном разговоре и.о. президента Абхазии Бадра Гунба и лидер фракции партии "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов.Миронов подчеркнул, что Россия поддерживала и будет поддерживать Абхазию.
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/17/1052349173_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ee570ccd7fc6f0f86b564de624851cd4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, абхазия, политика
россия, абхазия, политика
Абхазо-российское сотрудничество обсудили Бадра Гунба и Сергей Миронов
18:30 08.01.2025 (обновлено: 20:37 08.01.2025)
СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Вопросы абхазо-российского сотрудничества обсудили в телефонном разговоре и.о. президента Абхазии Бадра Гунба и лидер фракции партии "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов.
"Самый главный приоритет для нас — это всесторонне взаимодействие с Российской Федерацией, укрепление дружбы с народом России, который нам близок и всегда рядом", — отметил Гунба.
Миронов подчеркнул, что Россия поддерживала и будет поддерживать Абхазию.