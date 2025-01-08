https://sputnik-abkhazia.ru/20250108/dva-mnogokvartirnykh-zdaniya-otremontirovali-v-2024-godu-na-sredstva-fonda-repatriatsii-1053373014.html

Два многоквартирных здания отремонтировали в 2024 году на средства Фонда репатриации

Два многоквартирных здания отремонтировали в 2024 году на средства Фонда репатриации

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Два трехэтажных многоквартирных здания в Гулрыпшском районе отремонтировали в 2024 году на средства Фонда репатриации, 40 семей... 08.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-08T15:00+0300

2025-01-08T15:00+0300

2025-01-08T20:33+0300

в абхазии

репатриация

абхазия

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СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Два трехэтажных многоквартирных здания в Гулрыпшском районе отремонтировали в 2024 году на средства Фонда репатриации, 40 семей получили жилье. Об этом Sputnik рассказал председатель Фонда Энвер Чамагуа.Фонд репатриации также реализует программу по развитию демографии среди абхазских семей.В 2024 году за рождение первого, второго и третьего ребенка выплачивалось по 100 тысяч рублей. За четвертого и последующего — 200 тысяч рублей.Всего выплаты получили семьи 1044 новорожденных абхазов. Из них — 394 первенца.

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