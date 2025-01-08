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Два многоквартирных здания отремонтировали в 2024 году на средства Фонда репатриации
Два многоквартирных здания отремонтировали в 2024 году на средства Фонда репатриации
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Два трехэтажных многоквартирных здания в Гулрыпшском районе отремонтировали в 2024 году на средства Фонда репатриации, 40 семей... 08.01.2025, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Два трехэтажных многоквартирных здания в Гулрыпшском районе отремонтировали в 2024 году на средства Фонда репатриации, 40 семей получили жилье. Об этом Sputnik рассказал председатель Фонда Энвер Чамагуа.Фонд репатриации также реализует программу по развитию демографии среди абхазских семей.В 2024 году за рождение первого, второго и третьего ребенка выплачивалось по 100 тысяч рублей. За четвертого и последующего — 200 тысяч рублей.Всего выплаты получили семьи 1044 новорожденных абхазов. Из них — 394 первенца.
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репатриация, абхазия
Два многоквартирных здания отремонтировали в 2024 году на средства Фонда репатриации
15:00 08.01.2025 (обновлено: 20:33 08.01.2025)
СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Два трехэтажных многоквартирных здания в Гулрыпшском районе отремонтировали в 2024 году на средства Фонда репатриации, 40 семей получили жилье. Об этом Sputnik рассказал председатель Фонда Энвер Чамагуа.
По его словам, в прошлом году бюджет организации составил 427 миллионов рублей, из них 116 миллионов — перешедший еще по итогам 2023 года остаток.
Фонд репатриации также реализует программу по развитию демографии среди абхазских семей.
В 2024 году за рождение первого, второго и третьего ребенка выплачивалось по 100 тысяч рублей. За четвертого и последующего — 200 тысяч рублей.
Всего выплаты получили семьи 1044 новорожденных абхазов. Из них — 394 первенца.