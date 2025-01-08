https://sputnik-abkhazia.ru/20250108/gadeliya-novye-gorizonty-otkrylis-blagodarya-tomu-chto-prishlos-vyyti-iz-zony-komforta--1053280610.html
Гаделия: новые горизонты открылись благодаря тому, что пришлось выйти из зоны комфорта
Гаделия: новые горизонты открылись благодаря тому, что пришлось выйти из зоны комфорта
Sputnik Абхазия
Органист, заслуженный артист Абхазии Лука Гаделия в интервью радио Sputnik рассказал, какие музыкальные события произошли в прошлом году, и какие горизонты... 08.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-08T11:57+0300
2025-01-08T11:57+0300
2025-01-08T11:58+0300
радио
подкасты
абхазия
музыка
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/1b/1053280739_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_37144b62fd25d1aa3c0a4f91ac7cbcc2.jpg
Гаделия: новые горизонты открылись благодаря тому, что пришлось выйти из зоны комфорта
Sputnik Абхазия
Гаделия: новые горизонты открылись благодаря тому, что пришлось выйти из зоны комфорта
"Я вижу, что открылись какие-то перспективы, благодаря тому, что в 2024 году пришлось немного выйти из зоны комфорта, попробовать что-то необычное, и это подстегнуло к новым проектам", - сказал Гаделия. Музыкант считает, что культурная жизнь в Абхазии с каждым годом набирает обороты. Подробности слушайте в подкасте.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/1b/1053280739_211:0:1920:1282_1920x0_80_0_0_b3ee1479ed6ff2a64eab0eec40c07d44.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, абхазия, музыка, аудио
подкасты, абхазия, музыка, аудио
Гаделия: новые горизонты открылись благодаря тому, что пришлось выйти из зоны комфорта
11:57 08.01.2025 (обновлено: 11:58 08.01.2025)
Органист, заслуженный артист Абхазии Лука Гаделия в интервью радио Sputnik рассказал, какие музыкальные события произошли в прошлом году, и какие горизонты открываются в новом году.
"Я вижу, что открылись какие-то перспективы, благодаря тому, что в 2024 году пришлось немного выйти из зоны комфорта, попробовать что-то необычное, и это подстегнуло к новым проектам", - сказал Гаделия.
Музыкант считает, что культурная жизнь в Абхазии с каждым годом набирает обороты.
Подробности слушайте в подкасте
.