https://sputnik-abkhazia.ru/20250108/gadeliya-novye-gorizonty-otkrylis-blagodarya-tomu-chto-prishlos-vyyti-iz-zony-komforta--1053280610.html

Гаделия: новые горизонты открылись благодаря тому, что пришлось выйти из зоны комфорта

Гаделия: новые горизонты открылись благодаря тому, что пришлось выйти из зоны комфорта

Sputnik Абхазия

Органист, заслуженный артист Абхазии Лука Гаделия в интервью радио Sputnik рассказал, какие музыкальные события произошли в прошлом году, и какие горизонты... 08.01.2025, Sputnik Абхазия

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Гаделия: новые горизонты открылись благодаря тому, что пришлось выйти из зоны комфорта Sputnik Абхазия Гаделия: новые горизонты открылись благодаря тому, что пришлось выйти из зоны комфорта

"Я вижу, что открылись какие-то перспективы, благодаря тому, что в 2024 году пришлось немного выйти из зоны комфорта, попробовать что-то необычное, и это подстегнуло к новым проектам", - сказал Гаделия. Музыкант считает, что культурная жизнь в Абхазии с каждым годом набирает обороты. Подробности слушайте в подкасте.

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