https://sputnik-abkhazia.ru/20250108/nazvan-luchshiy-igrok-sezona-apsny-super-ligi-1053373121.html
Назван лучший игрок сезона Апсны Супер Лиги
Назван лучший игрок сезона Апсны Супер Лиги
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Полузащитник сухумского "Нарта" Тимур Агрба избран лучшим игроком сезона и лучшим бомбардиром. 08.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-08T17:00+0300
2025-01-08T17:00+0300
2025-01-08T20:35+0300
в абхазии
абхазия
спорт
футбол
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/12/1032447896_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_8fe3b794ca7d57db40cccb56fc875fe9.jpg
СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Полузащитник сухумского "Нарта" Тимур Агрба избран лучшим игроком сезона и лучшим бомбардиром.Федерация футбола назвала имена лучших футболистов Абхазии по итогам сезона Апсны Супер Лиги:31-й чемпионат республики проходил с 12 марта по 7 ноября, в нем принимали участие восемь команд. Первое место занял сухумский "Нарт", на втором — команда из Гагры, на третьем — гудаутская "Рица".
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/12/1032447896_144:0:2455:1733_1920x0_80_0_0_86ec7427ba2c32071fd2a64fa68b88a0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, спорт, футбол
Назван лучший игрок сезона Апсны Супер Лиги
17:00 08.01.2025 (обновлено: 20:35 08.01.2025)
СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Полузащитник сухумского "Нарта" Тимур Агрба избран лучшим игроком сезона и лучшим бомбардиром.
Федерация футбола назвала имена лучших футболистов Абхазии по итогам сезона Апсны Супер Лиги:
голкипер очамчырского "Ерцаху" Леон Кутелия — лучший вратарь,
игрок сухумского "Нарта" Аляс Асландзия — лучший защитник,
игрок "Нарта" Наур Цвинария — лучший полузащитник,
их одноклубник Эмир Джопуа — лучший нападающий и лучший молодой игрок сезона,
тренер "Нарта" Астамур Логуа — лучший тренер сезона.
31-й чемпионат республики проходил с 12 марта по 7 ноября, в нем принимали участие восемь команд. Первое место занял сухумский "Нарт", на втором — команда из Гагры, на третьем — гудаутская "Рица".