https://sputnik-abkhazia.ru/20250108/nazvan-luchshiy-igrok-sezona-apsny-super-ligi-1053373121.html

Назван лучший игрок сезона Апсны Супер Лиги

Назван лучший игрок сезона Апсны Супер Лиги

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Полузащитник сухумского "Нарта" Тимур Агрба избран лучшим игроком сезона и лучшим бомбардиром. 08.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-08T17:00+0300

2025-01-08T17:00+0300

2025-01-08T20:35+0300

в абхазии

абхазия

спорт

футбол

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/12/1032447896_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_8fe3b794ca7d57db40cccb56fc875fe9.jpg

СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Полузащитник сухумского "Нарта" Тимур Агрба избран лучшим игроком сезона и лучшим бомбардиром.Федерация футбола назвала имена лучших футболистов Абхазии по итогам сезона Апсны Супер Лиги:31-й чемпионат республики проходил с 12 марта по 7 ноября, в нем принимали участие восемь команд. Первое место занял сухумский "Нарт", на втором — команда из Гагры, на третьем — гудаутская "Рица".

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, спорт, футбол