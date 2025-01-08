https://sputnik-abkhazia.ru/20250108/novyy-shestichasovoy-grafik-otklyucheniy-elektrichestva-vvedut-v-abkhazii-s-9-yanvarya-1053372099.html

Новый шестичасовой график отключений электричества введут в Абхазии с 9 января

Новый шестичасовой график отключений электричества введут в Абхазии с 9 января

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Новый шестичасовой график отключений электричества ввели в Абхазиивведут в Абхазии с 9 января, сообщило "Черноморэнерго". 08.01.2025, Sputnik Абхазия

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энергетическая отрасль абхазии

абхазия

россия

электроснабжение

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СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Новый шестичасовой график отключений электричества ввели в Абхазиивведут в Абхазии с 9 января, сообщило "Черноморэнерго".Свет будут выключать трижды в сутки по два часа. Меры направлены на поддержание надежности электросетей и предотвращение возможных перебоев в подаче электроэнергии.С 23 декабря в республику поступает гуманитарный переток электричества из России. Ожидается получение перетока в объеме 327 миллионов кВт•ч.

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