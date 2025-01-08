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Новый шестичасовой график отключений электричества введут в Абхазии с 9 января
Новый шестичасовой график отключений электричества введут в Абхазии с 9 января
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Новый шестичасовой график отключений электричества ввели в Абхазиивведут в Абхазии с 9 января, сообщило "Черноморэнерго". 08.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-08T12:00+0300
2025-01-08T12:00+0300
2025-01-08T12:48+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
россия
электроснабжение
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СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Новый шестичасовой график отключений электричества ввели в Абхазиивведут в Абхазии с 9 января, сообщило "Черноморэнерго".Свет будут выключать трижды в сутки по два часа. Меры направлены на поддержание надежности электросетей и предотвращение возможных перебоев в подаче электроэнергии.С 23 декабря в республику поступает гуманитарный переток электричества из России. Ожидается получение перетока в объеме 327 миллионов кВт•ч.
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абхазия, россия, электроснабжение
Новый шестичасовой график отключений электричества введут в Абхазии с 9 января
12:00 08.01.2025 (обновлено: 12:48 08.01.2025)
СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Новый шестичасовой график отключений электричества ввели в Абхазиивведут в Абхазии с 9 января, сообщило "Черноморэнерго".
"В связи с необходимостью экономии социального перетока электроэнергии из Российской Федерации, с 9 января 2025 года в Абхазии вводится новый график ограничений на подачу электроэнергии", - говорится в сообщении.
Свет будут выключать трижды в сутки по два часа.
Меры направлены на поддержание надежности электросетей и предотвращение возможных перебоев в подаче электроэнергии.
С 23 декабря в республику поступает гуманитарный переток электричества из России. Ожидается получение перетока в объеме 327 миллионов кВт•ч.