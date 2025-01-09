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Бутба рассказал о развитии здравоохранения Абхазии в 2024 году

Бутба рассказал о развитии здравоохранения Абхазии в 2024 году

Sputnik Абхазия

О важных событиях в сфере медицины в 2024 году, в эфире радио Sputnik рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба. 09.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-09T12:48+0300

2025-01-09T12:48+0300

2025-01-10T09:54+0300

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Бутба о развитии здравоохранения Абхазии в 2024 году Sputnik Абхазия Бутба о развитии здравоохранения Абхазии в 2024 году

Бутба отметил, что здравоохранение Абхазии развивается, все зависит от собственных шагов."Многое зависит от оборудования. К счастью, у нас есть понимание, как это делать. Много оборудования было закуплено в 2024 году", – сказал Эдуард Бутба. В 2024 году, по словам Бутба, Минздрав реализовал девять целевых программ.На гемодиализ было выделено 50,6 миллиона рублей, участникам программы провели 9,3 тысячи процедур. По словам Бутба, количество людей с почечной недостаточностью растет. В прошлом году на гемодиализ приходили 72 пациента, а в этом – 81.На реализацию медицинской программы по совершенствованию противотуберкулезной помощи было выделено 7 миллионов рублей, в ней принял участие 131 больной.На лечение граждан за пределами и на территории Абхазии выделено 188,5 миллиона рублей. Медпомощь в российских клиниках по программе получили 1332 пациента, 18 женщинам провели процедуру ЭКО.О том, какие программы были реализованы, какие встречи состоялись и какие планы намечены на следующий год, слушайте в подкасте.

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