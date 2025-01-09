https://sputnik-abkhazia.ru/20250109/chast-sukhuma-ostalas-bez-vody-na-sutki-1053377401.html
Часть Сухума осталась без воды на сутки
Часть Сухума осталась без воды на сутки
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Часть Сухума осталась без воды из-за прорыва водопроводной трубы на пересечении улиц Воронова-Ардзинба, сообщил столичный "Водоканал". 09.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-09T20:19+0300
2025-01-09T20:19+0300
2025-01-09T20:19+0300
в абхазии
водоснабжение
абхазия
сухум
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/18/1051455385_108:0:3749:2048_1920x0_80_0_0_1d05dcc8843dd54462c167ed77d944fc.jpg
СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Часть Сухума осталась без воды из-за прорыва водопроводной трубы на пересечении улиц Воронова-Ардзинба, сообщил столичный "Водоканал". Ведутся ремонтные работы. Водоканал проинформировал о смене номеров для связи с диспетчерской службой, действующие номера: +7 940 717 06 10, +7 940 717 00 22.
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/18/1051455385_563:0:3294:2048_1920x0_80_0_0_f5030946ed764ee2c4834a7eebcfe2f6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
водоснабжение, абхазия, сухум
водоснабжение, абхазия, сухум
Часть Сухума осталась без воды на сутки
СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Часть Сухума осталась без воды из-за прорыва водопроводной трубы на пересечении улиц Воронова-Ардзинба, сообщил столичный "Водоканал".
Воды не будет до 20:00 10 января на Старом поселке, улице Эшба, вокзале, ВИЭМе, рынке, Маяке, в нагорной и центральной частях города.
Ведутся ремонтные работы.
Водоканал проинформировал о смене номеров для связи с диспетчерской службой, действующие номера: +7 940 717 06 10, +7 940 717 00 22.