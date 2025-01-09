Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250109/kiut-dolozhili-o-merakh-po-rozysku-deputata-adgura-kharaziya-1053377214.html
Киут доложили о мерах по розыску депутата Адгура Харазия
Киут доложили о мерах по розыску депутата Адгура Харазия
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Оперативные службы МВД Абхазии ведут поиск Адгура Харазия, стрелявшего в Парламенте, в результате чего погиб депутат Вахтанг Голандзия... 09.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-09T18:40+0300
2025-01-09T19:18+0300
в абхазии
мвд абхазии
адгур харазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/09/1053377047_0:49:2560:1489_1920x0_80_0_0_93d4115335d5bd6726b19e5557d33e51.jpg
СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Оперативные службы МВД Абхазии ведут поиск Адгура Харазия, стрелявшего в Парламенте, в результате чего погиб депутат Вахтанг Голандзия и был ранен Кан Кварчия. Об этом на совещании с и.о. министра МВД Робертом Киут доложил начальник угрозыска Алхас Габлия. И.о. министра сообщили, что в целом в Абхазии в 2024 году отмечена динамика снижения преступлений общеуголовной направленности. По сравнению с 2023 годом сокращение составляет 79 фактов. 19 декабря в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/09/1053377047_123:0:2442:1739_1920x0_80_0_0_3d759e2db263a8ee0557ccba850e47c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мвд абхазии, адгур харазия
мвд абхазии, адгур харазия

Киут доложили о мерах по розыску депутата Адгура Харазия

18:40 09.01.2025 (обновлено: 19:18 09.01.2025)
© Foto / МВД АбхазииИ. о. министра внутренних дел Роберт Киут провел совещание по результатам работы Управления уголовного розыска МВД
И. о. министра внутренних дел Роберт Киут провел совещание по результатам работы Управления уголовного розыска МВД - Sputnik Абхазия, 1920, 09.01.2025
© Foto / МВД Абхазии
Подписаться
СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Оперативные службы МВД Абхазии ведут поиск Адгура Харазия, стрелявшего в Парламенте, в результате чего погиб депутат Вахтанг Голандзия и был ранен Кан Кварчия.
Об этом на совещании с и.о. министра МВД Робертом Киут доложил начальник угрозыска Алхас Габлия.
Продолжаются следственно-оперативные и оперативно-розыскные мероприятия для нахождения и задержания лиц, обстрелявших дом Харазия 24 декабря. Возбуждено уголовное дело.
И.о. министра сообщили, что в целом в Абхазии в 2024 году отмечена динамика снижения преступлений общеуголовной направленности. По сравнению с 2023 годом сокращение составляет 79 фактов.
19 декабря в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0