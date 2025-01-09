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Киут доложили о мерах по розыску депутата Адгура Харазия
Киут доложили о мерах по розыску депутата Адгура Харазия
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Оперативные службы МВД Абхазии ведут поиск Адгура Харазия, стрелявшего в Парламенте, в результате чего погиб депутат Вахтанг Голандзия... 09.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-09T18:40+0300
2025-01-09T18:40+0300
2025-01-09T19:18+0300
в абхазии
мвд абхазии
адгур харазия
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СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Оперативные службы МВД Абхазии ведут поиск Адгура Харазия, стрелявшего в Парламенте, в результате чего погиб депутат Вахтанг Голандзия и был ранен Кан Кварчия. Об этом на совещании с и.о. министра МВД Робертом Киут доложил начальник угрозыска Алхас Габлия. И.о. министра сообщили, что в целом в Абхазии в 2024 году отмечена динамика снижения преступлений общеуголовной направленности. По сравнению с 2023 годом сокращение составляет 79 фактов. 19 декабря в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся.
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мвд абхазии, адгур харазия
мвд абхазии, адгур харазия
Киут доложили о мерах по розыску депутата Адгура Харазия
18:40 09.01.2025 (обновлено: 19:18 09.01.2025)
СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Оперативные службы МВД Абхазии ведут поиск Адгура Харазия, стрелявшего в Парламенте, в результате чего погиб депутат Вахтанг Голандзия и был ранен Кан Кварчия.
Об этом на совещании с и.о. министра МВД Робертом Киут доложил
начальник угрозыска Алхас Габлия.
Продолжаются следственно-оперативные и оперативно-розыскные мероприятия для нахождения и задержания лиц, обстрелявших дом Харазия 24 декабря. Возбуждено уголовное дело.
И.о. министра сообщили, что в целом в Абхазии в 2024 году отмечена динамика снижения преступлений общеуголовной направленности. По сравнению с 2023 годом сокращение составляет 79 фактов.
19 декабря в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся.