https://sputnik-abkhazia.ru/20250109/kiut-dolozhili-o-merakh-po-rozysku-deputata-adgura-kharaziya-1053377214.html

Киут доложили о мерах по розыску депутата Адгура Харазия

Киут доложили о мерах по розыску депутата Адгура Харазия

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Оперативные службы МВД Абхазии ведут поиск Адгура Харазия, стрелявшего в Парламенте, в результате чего погиб депутат Вахтанг Голандзия... 09.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-09T18:40+0300

2025-01-09T18:40+0300

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в абхазии

мвд абхазии

адгур харазия

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СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Оперативные службы МВД Абхазии ведут поиск Адгура Харазия, стрелявшего в Парламенте, в результате чего погиб депутат Вахтанг Голандзия и был ранен Кан Кварчия. Об этом на совещании с и.о. министра МВД Робертом Киут доложил начальник угрозыска Алхас Габлия. И.о. министра сообщили, что в целом в Абхазии в 2024 году отмечена динамика снижения преступлений общеуголовной направленности. По сравнению с 2023 годом сокращение составляет 79 фактов. 19 декабря в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся.

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Sputnik Абхазия

мвд абхазии, адгур харазия