https://sputnik-abkhazia.ru/20250109/novye-razmery-stavok-tamozhennykh-poshlin-nachali-deystvovat-v-abkhazii-s-1-yanvarya-1053376800.html

Новые размеры ставок таможенных пошлин начали действовать в Абхазии с 1 января

Новые размеры ставок таможенных пошлин начали действовать в Абхазии с 1 января

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Новые размеры ставок таможенных пошлин, уплачиваемых при ввозе товаров в Абхазию, начали действовать с 1 января. 09.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-09T19:13+0300

2025-01-09T19:13+0300

2025-01-09T19:13+0300

в абхазии

таможня

абхазия

евразийское экономическое сообщество

россия

гармонизация законодательств абхазии и россии

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СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Новые размеры ставок таможенных пошлин, уплачиваемых при ввозе товаров в Абхазию, начали действовать с 1 января. Обязательства по реализации программы Абхазия взяла на себя по Договору с Россией о союзничестве и стратегическом партнерстве 2014 года. Как сообщила пресс-служба Минэка Абхазии, гармонизация осуществляется поэтапно. Степень гармонизации данной редакции таможенного тарифа с таможенным тарифом ЕАЭС составляет 50%. Изменения затронули большую часть товарных позиций и в основном выражаются в увеличении действовавших ставок пошлин с 2 до 3 процентов. В Минэке напомнили, что в соответствии с Соглашением о режиме торговли товарами, при ввозе в Абхазию товаров, произведенных в России, пошлина не взимается при предоставлении сертификата страны происхождения. Таким образом полностью освобождая от уплаты таможенных пошлин при ввозе товаров, вне зависимости от действующей ставки.

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Sputnik Абхазия

таможня, абхазия, евразийское экономическое сообщество, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии