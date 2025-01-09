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Новые размеры ставок таможенных пошлин начали действовать в Абхазии с 1 января
Новые размеры ставок таможенных пошлин начали действовать в Абхазии с 1 января
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Новые размеры ставок таможенных пошлин, уплачиваемых при ввозе товаров в Абхазию, начали действовать с 1 января. 09.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-09T19:13+0300
2025-01-09T19:13+0300
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СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Новые размеры ставок таможенных пошлин, уплачиваемых при ввозе товаров в Абхазию, начали действовать с 1 января. Обязательства по реализации программы Абхазия взяла на себя по Договору с Россией о союзничестве и стратегическом партнерстве 2014 года. Как сообщила пресс-служба Минэка Абхазии, гармонизация осуществляется поэтапно. Степень гармонизации данной редакции таможенного тарифа с таможенным тарифом ЕАЭС составляет 50%. Изменения затронули большую часть товарных позиций и в основном выражаются в увеличении действовавших ставок пошлин с 2 до 3 процентов. В Минэке напомнили, что в соответствии с Соглашением о режиме торговли товарами, при ввозе в Абхазию товаров, произведенных в России, пошлина не взимается при предоставлении сертификата страны происхождения. Таким образом полностью освобождая от уплаты таможенных пошлин при ввозе товаров, вне зависимости от действующей ставки.
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таможня, абхазия, евразийское экономическое сообщество, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии
таможня, абхазия, евразийское экономическое сообщество, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии
СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Новые размеры ставок таможенных пошлин, уплачиваемых при ввозе товаров в Абхазию, начали действовать с 1 января.
Ставки установлены Постановлением Кабмина республики от 31 мая 2024 года, принятым в рамках реализации программы гармонизации законодательства в области таможенного дела с актами ЕАЭС и России.
Обязательства по реализации программы Абхазия взяла на себя по Договору с Россией о союзничестве и стратегическом партнерстве 2014 года.
Как сообщила пресс-служба Минэка Абхазии, гармонизация осуществляется поэтапно. Степень гармонизации данной редакции таможенного тарифа с таможенным тарифом ЕАЭС составляет 50%.
Изменения затронули большую часть товарных позиций и в основном выражаются в увеличении действовавших ставок пошлин с 2 до 3 процентов.
В Минэке напомнили, что в соответствии с Соглашением о режиме торговли товарами, при ввозе в Абхазию товаров, произведенных в России, пошлина не взимается при предоставлении сертификата страны происхождения. Таким образом полностью освобождая от уплаты таможенных пошлин при ввозе товаров, вне зависимости от действующей ставки.