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Прием заявок по квотной кампании на поступление в вузы России завершается 15 января
Прием заявок по квотной кампании на поступление в вузы России завершается 15 января
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Прием заявок на участие в квотной кампании на 2025-2026 годы на поступление в российские вузы завершается 15 января, сообщило... 09.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Прием заявок на участие в квотной кампании на 2025-2026 годы на поступление в российские вузы завершается 15 января, сообщило Представительство Россотрудничества в Абхазии. В Россотрудничестве уточнили, что после этой даты система будет недоступна. Первый этап кампании, подача заявок, стартовал 7 октября. Вторым этапом будет сдача экзаменов. Для получения необходимой информации по квотной кампании можно позвонить по телефону: +7 (940) 730-09-90 или написать на WhatsApp/Telegram: +7 (940) 778-80-25.
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представительство россотрудничества в украине, абхазия, студенты, россия, образование
представительство россотрудничества в украине, абхазия, студенты, россия, образование
Прием заявок по квотной кампании на поступление в вузы России завершается 15 января
18:00 09.01.2025 (обновлено: 19:16 09.01.2025)
СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Прием заявок на участие в квотной кампании на 2025-2026 годы на поступление в российские вузы завершается 15 января, сообщило Представительство Россотрудничества в Абхазии.
В Россотрудничестве уточнили, что после этой даты система будет недоступна.
Первый этап кампании, подача заявок, стартовал 7 октября. Вторым этапом будет сдача экзаменов.
Для получения необходимой информации по квотной кампании можно позвонить по телефону: +7 (940) 730-09-90 или написать на WhatsApp/Telegram: +7 (940) 778-80-25.