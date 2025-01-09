https://sputnik-abkhazia.ru/20250109/priem-zayavok-po-kvotnoy-kampanii-na-postuplenie-v-vuzy-rossii-zavershaetsya-15-yanvarya-1053376922.html

Прием заявок по квотной кампании на поступление в вузы России завершается 15 января

Прием заявок по квотной кампании на поступление в вузы России завершается 15 января

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Прием заявок на участие в квотной кампании на 2025-2026 годы на поступление в российские вузы завершается 15 января, сообщило... 09.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-09T18:00+0300

2025-01-09T18:00+0300

2025-01-09T19:16+0300

в абхазии

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СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Прием заявок на участие в квотной кампании на 2025-2026 годы на поступление в российские вузы завершается 15 января, сообщило Представительство Россотрудничества в Абхазии. В Россотрудничестве уточнили, что после этой даты система будет недоступна. Первый этап кампании, подача заявок, стартовал 7 октября. Вторым этапом будет сдача экзаменов. Для получения необходимой информации по квотной кампании можно позвонить по телефону: +7 (940) 730-09-90 или написать на WhatsApp/Telegram: +7 (940) 778-80-25.

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Sputnik Абхазия

представительство россотрудничества в украине, абхазия, студенты, россия, образование