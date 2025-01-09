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Случаи гибели людей из-за энергокризиса зафиксированы в Приднестровье
Случаи гибели людей из-за энергокризиса зафиксированы в Приднестровье
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 янв – Sputnik. Случаи гибели людей из-за энергокризиса зафиксированы в Приднестровье. 09.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-09T12:00+0300
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СУХУМ, 9 янв – Sputnik. Случаи гибели людей из-за энергокризиса зафиксированы в Приднестровье. Вчера зампред правительства Сергей Оболоник заявлял, что запасов газа в Приднестровье хватит на 24 дня. Газ сейчас подают только в многоэтажки для приготовления пищи и на соцобъекты. Власти Молдовы отказались выплачивать "Газпрому" долг в 709 миллионов долларов, и с 1 января поставки газа из России прекратились. Из-за этого в Приднестровье произошел энергокризис. Все промышленные предприятия Приднестровья прекратили работу из-за отсутствия энергоресурсов. Официальный Кишинев стал покупать электроэнергию в Румынии.
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приднестровская молдавская республика, в мире, новости
Случаи гибели людей из-за энергокризиса зафиксированы в Приднестровье
12:00 09.01.2025 (обновлено: 13:24 09.01.2025)
СУХУМ, 9 янв – Sputnik. Случаи гибели людей из-за энергокризиса зафиксированы в Приднестровье.
"За последние дни в связи с гуманитарным кризисом, энергетическим кризисом у нас довольно значительная негативная ситуация с летальными исходами. Люди, которые топят печки, оставляют их на ночь, <...> есть уже отдельные летальные случаи", — сказал глава МИД ПМР Виталий Игнатьев в эфире телеканала "Россия 24".
Вчера зампред правительства Сергей Оболоник заявлял, что запасов газа в Приднестровье хватит на 24 дня. Газ сейчас подают только в многоэтажки для приготовления пищи и на соцобъекты.
Власти Молдовы отказались выплачивать "Газпрому" долг в 709 миллионов долларов, и с 1 января поставки газа из России прекратились. Из-за этого в Приднестровье произошел энергокризис.
Все промышленные предприятия Приднестровья прекратили работу из-за отсутствия энергоресурсов. Официальный Кишинев стал покупать электроэнергию в Румынии.