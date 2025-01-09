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Тарифы на электроэнергию в Абхазии повысились с 1 января
Тарифы на электроэнергию в Абхазии повысились с 1 января
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 янв – Sputnik. Тарифы на электроэнергию в Абхазии повысились с 1 января 2025 года, сообщил Sputnik и.о. министра энергетики и транспорта Джансух... 09.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-09T12:32+0300
2025-01-09T12:32+0300
2025-01-09T13:23+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
электроэнергия
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СУХУМ, 9 янв – Sputnik. Тарифы на электроэнергию в Абхазии повысились с 1 января 2025 года, сообщил Sputnik и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба.Новые тарифы вводятся в соответствии с постановлением правительства Абхазии, принятым в апреле 2022 года, о поэтапном повышении стоимости потребленного электричества.Согласно документу, ставка повышается ежегодно до 2026 года.
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абхазия, электроэнергия
Тарифы на электроэнергию в Абхазии повысились с 1 января
12:32 09.01.2025 (обновлено: 13:23 09.01.2025)
СУХУМ, 9 янв – Sputnik. Тарифы на электроэнергию в Абхазии повысились с 1 января 2025 года, сообщил Sputnik и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба.
Новые тарифы вводятся в соответствии с постановлением правительства Абхазии, принятым в апреле 2022 года, о поэтапном повышении стоимости потребленного электричества.
Согласно документу, ставка повышается ежегодно до 2026 года.