https://sputnik-abkhazia.ru/20250109/tarify-na-elektroenergiyu-v-abkhazii-povysilis-s-1-yanvarya--1053374567.html

Тарифы на электроэнергию в Абхазии повысились с 1 января

Тарифы на электроэнергию в Абхазии повысились с 1 января

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 9 янв – Sputnik. Тарифы на электроэнергию в Абхазии повысились с 1 января 2025 года, сообщил Sputnik и.о. министра энергетики и транспорта Джансух... 09.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-09T12:32+0300

2025-01-09T12:32+0300

2025-01-09T13:23+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

электроэнергия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0c/1036316014_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_5ccdae4b60e06dd3bb3ec07851004f99.jpg

СУХУМ, 9 янв – Sputnik. Тарифы на электроэнергию в Абхазии повысились с 1 января 2025 года, сообщил Sputnik и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба.Новые тарифы вводятся в соответствии с постановлением правительства Абхазии, принятым в апреле 2022 года, о поэтапном повышении стоимости потребленного электричества.Согласно документу, ставка повышается ежегодно до 2026 года.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, электроэнергия