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Палата представителей США ввела санкции против Международного уголовного суда

Палата представителей США ввела санкции против Международного уголовного суда

Sputnik Абхазия

Ранее МУС выдал ордера на арест израильских чиновников, ответственных за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. 10.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-10T09:41+0300

2025-01-10T09:41+0300

2025-01-10T11:03+0300

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СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Палата представителей США приняла законопроект о санкциях против Международного уголовного суда, сообщает РИА Новости. Это связано с тем, что суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.Проект позволяет США вводить санкции против любого человека, который расследует, осуществляет арест, задержание или преследование американских граждан или граждан союзных государств. Должностным лицам суда и их родственникам также запретят въезд в Штаты, а тем, кто уже находится там, аннулируют визы.

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