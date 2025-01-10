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Палата представителей США ввела санкции против Международного уголовного суда
Палата представителей США ввела санкции против Международного уголовного суда
Sputnik Абхазия
Ранее МУС выдал ордера на арест израильских чиновников, ответственных за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. 10.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-10T09:41+0300
2025-01-10T09:41+0300
2025-01-10T11:03+0300
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СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Палата представителей США приняла законопроект о санкциях против Международного уголовного суда, сообщает РИА Новости. Это связано с тем, что суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.Проект позволяет США вводить санкции против любого человека, который расследует, осуществляет арест, задержание или преследование американских граждан или граждан союзных государств. Должностным лицам суда и их родственникам также запретят въезд в Штаты, а тем, кто уже находится там, аннулируют визы.
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MIA „Rossiya Segodnya“
новости, в мире
Палата представителей США ввела санкции против Международного уголовного суда
09:41 10.01.2025 (обновлено: 11:03 10.01.2025)
Ранее МУС выдал ордера на арест израильских чиновников, ответственных за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.
СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Палата представителей США приняла законопроект о санкциях против Международного уголовного суда, сообщает РИА Новости.
Это связано с тем, что суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.
"Сегодня республиканцы палаты представителей объединились вокруг законопроекта, представленного председателем комитета по иностранным делам палаты представителей Брайаном Мастом и членом палаты представителей Чипом Роем, о введении санкций в отношении Международного уголовного суда за его необоснованное преследование Израиля", — указано в заявлении.
Проект позволяет США вводить санкции против любого человека, который расследует, осуществляет арест, задержание или преследование американских граждан или граждан союзных государств.
Должностным лицам суда и их родственникам также запретят въезд в Штаты, а тем, кто уже находится там, аннулируют визы.