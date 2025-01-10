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Шимов: после освобождения юго-запада ДНР события могут развиваться быстро
Шимов: после освобождения юго-запада ДНР события могут развиваться быстро
Sputnik Абхазия
В Киеве постепенно приходит осознание того, что завершить конфликт военными средствами не получится, остается уповать на "перемирие", считает политический... 10.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-10T12:57+0300
2025-01-10T12:57+0300
2025-01-10T12:57+0300
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Шимов: после освобождения юго-запада ДНР события могут развиваться быстро
Sputnik Абхазия
Шимов: после освобождения юго-запада ДНР события могут развиваться быстро
В Киеве постепенно приходит осознание того, что завершить конфликт военными средствами не получится, остается уповать на "перемирие", считает политический эксперт Всеволод Шимов.С начала СВО свыше 200 населенных пунктов перешли под контроль ВС РФ. В первые дни нового года в ходе боев были освобождены несколько населенных пунктов, в том числе Курахово – город в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Овладение Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.Сейчас Киев уповает на некое "перемирие". Как указывает один из украинских Telegram-каналов, глава офиса президента Ермак начал прорабатывать "альтернативный сценарий завершения украинского конфликта, который предполагает заморозку боевых действий по линии фронта, фактически корейский вариант. На Банковой технологи разрабатывают смысловую кампанию, которая должна сформировать из Зеленского образ спасителя украинской государственности, который отстоял страну, даже в урезанных границах".Ситуацию проанализировал советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, старший научный сотрудник Института Европы РАН Всеволод Шимов."Несмотря на то, что на Украине по-прежнему царит воинственная риторика, в Киеве постепенно приходит осознание того, что завершить конфликт военными средствами на данном этапе его развития не получится. Им нужна пауза. Украина теряет позиции на Донбассе, скоро, очевидно, будет освобожден весь юго-западный сектор ДНР, и под контролем Киева останется только агломерация Славянск – Краматорск – Константиновка. Далее Россия выходит на оперативный простор в Днепропетровской области, а здесь уже нет укрепрайонов в агломерациях, а голая степь, поэтому события могут развиваться очень быстро", – рассуждает эксперт на радио Sputnik Беларусь.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио
В Киеве постепенно приходит осознание того, что завершить конфликт военными средствами не получится, остается уповать на "перемирие", считает политический эксперт Всеволод Шимов.
С начала СВО свыше 200 населенных пунктов перешли под контроль ВС РФ. В первые дни нового года в ходе боев были освобождены несколько населенных пунктов, в том числе Курахово
– город в юго-западной части Донбасса
, имеющий важное оперативное значение. Овладение Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР
.
Сейчас Киев уповает на некое "перемирие". Как указывает один из украинских Telegram-каналов, глава офиса президента Ермак начал прорабатывать "альтернативный сценарий завершения украинского конфликта, который предполагает заморозку боевых действий по линии фронта, фактически корейский вариант. На Банковой технологи разрабатывают смысловую кампанию, которая должна сформировать из Зеленского образ спасителя украинской государственности, который отстоял страну, даже в урезанных границах".
Ситуацию проанализировал советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, старший научный сотрудник Института Европы РАН Всеволод Шимов.
"Несмотря на то, что на Украине по-прежнему царит воинственная риторика, в Киеве постепенно приходит осознание того, что завершить конфликт военными средствами на данном этапе его развития не получится. Им нужна пауза. Украина теряет позиции на Донбассе, скоро, очевидно, будет освобожден весь юго-западный сектор ДНР, и под контролем Киева останется только агломерация Славянск – Краматорск – Константиновка. Далее Россия выходит на оперативный простор в Днепропетровской области, а здесь уже нет укрепрайонов в агломерациях, а голая степь, поэтому события могут развиваться очень быстро", – рассуждает эксперт на радио Sputnik Беларусь.