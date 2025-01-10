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Скончалась завотделом природы Абхазского госмузея Таисия Алания
Скончалась завотделом природы Абхазского госмузея Таисия Алания
Sputnik Абхазия
Таисия Алания родилась 5 марта 1950 года, в этом году ей исполнилось бы 75 лет. 10.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-10T13:11+0300
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СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Ушла из жизни ученый-музеевед, завотделом природы Абхазского госмузея, Заслуженный работник культуры Таисия Алания. Об этом сообщил Минкульт республики.Алания окончила биолого-географический факультет Сухумского государственного пединститута, с 1972 года работала в Абхазском госмузее, участвовала в полевых исследованиях, изучала лекарственные растения и их использование в народной медицине. Кроме того, она работала в Сухумском доме юношества, руководила детским экологическим лагерем. Таисия Алания — автор более 200 научных статей. Также в 2023 году она подготовила к изданию расширенную версию книги своего супруга Анзора Агумаа "Сухумъ. Очерки по истории и архитектуре города конца XIX – начала XX века".
https://sputnik-abkhazia.ru/20200309/Alaniya-o-Gosmuzee-Abkhazii-zhal-chto-rabotaem-tolko-v-stenakh-i-ne-ezdim-v-ekspeditsii-1029602349.html
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Скончалась завотделом природы Абхазского госмузея Таисия Алания
13:11 10.01.2025 (обновлено: 13:28 10.01.2025)
Таисия Алания родилась 5 марта 1950 года, в этом году ей исполнилось бы 75 лет.
СУХУМ, 10 янв – Sputnik.
Ушла из жизни ученый-музеевед, завотделом природы Абхазского госмузея, Заслуженный работник культуры Таисия Алания. Об этом сообщил
Минкульт республики.
"Уход Таисии Георгиевны — невосполнимая утрата для нашей республики. Выражаем искренние соболезнования родным и близким," — говорится в публикации ведомства.
Алания окончила биолого-географический факультет Сухумского государственного пединститута, с 1972 года работала в Абхазском госмузее, участвовала в полевых исследованиях, изучала лекарственные растения и их использование в народной медицине. Кроме того, она работала в Сухумском доме юношества, руководила детским экологическим лагерем.
Таисия Алания — автор более 200 научных статей. Также в 2023 году она подготовила к изданию расширенную версию книги своего супруга Анзора Агумаа "Сухумъ. Очерки по истории и архитектуре города конца XIX – начала XX века".