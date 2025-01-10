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ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты Абхазии
ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты Абхазии
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Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. 10.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-10T20:04+0300
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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты Абхазии: Бадру Гунба, Адгура Ардзинба, Олега Барциц и Роберта Аршба. Об этом Sputnik сообщили в Центризбиркоме. Документы Адгура Хурхумал были поданы 6 января и пока проходят проверку.Также ЦИК зарегистрировал кандидатов в вице-президенты. Вместе с Бадрой Гунба будет избираться Беслан Бигвава, вместе с Адгуром Ардзинба — Алхас Джинджал, вместе с Робертом Аршба — Даут Агрба, вместе с Олегом Барциц — Адгур Какоба. Удостоверения кандидатам в президенты и вице-президенты выдадут в течение двух дней. С этого дня они могут начинать официальную агитацию. В комиссии Sputnik также сообщили, что на период проведения предвыборной кампании Бадра Гунба освобождается от исполнения обязанностей президента Абхазии. Согласно законодательству, обязанности главы государства будет исполнять и.о. премьер-министра Валерий Бганба.Досрочные выборы главы государства пройдут 15 февраля.
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ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты Абхазии
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля.
СУХУМ, 10 янв - Sputnik. ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты Абхазии: Бадру Гунба, Адгура Ардзинба, Олега Барциц и Роберта Аршба. Об этом Sputnik сообщили в Центризбиркоме.
Документы Адгура Хурхумал были поданы 6 января и пока проходят проверку.
Также ЦИК зарегистрировал кандидатов в вице-президенты. Вместе с Бадрой Гунба будет избираться Беслан Бигвава, вместе с Адгуром Ардзинба — Алхас Джинджал, вместе с Робертом Аршба — Даут Агрба, вместе с Олегом Барциц — Адгур Какоба.
Удостоверения кандидатам в президенты и вице-президенты выдадут в течение двух дней. С этого дня они могут начинать официальную агитацию.
В комиссии Sputnik также сообщили, что на период проведения предвыборной кампании Бадра Гунба освобождается от исполнения обязанностей президента Абхазии.
Согласно законодательству, обязанности главы государства будет исполнять и.о. премьер-министра Валерий Бганба.
Досрочные выборы главы государства пройдут 15 февраля.