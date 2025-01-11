https://sputnik-abkhazia.ru/20250111/grazhdanin-i-nachalnik-cherkeziya-ob-itogakh-zhilischnoy-programmy-v-2024-godu--1053281554.html
Гражданин и начальник: Черкезия об итогах жилищной программы в 2024 году
Гражданин и начальник: Черкезия об итогах жилищной программы в 2024 году
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На реализацию программы "Жилище 2023-2025" предусмотрено 180 миллионов рублей – по 60 миллионов в течение трех лет. 11.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-11T14:24+0300
2025-01-11T14:24+0300
2025-01-11T14:24+0300
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Гражданин и начальник: Черкезия об итогах жилищной программы в 2024 году
Sputnik Абхазия
Гражданин и начальник: Черкезия об итогах жилищной программы в 2024 году
На реализацию программы "Жилище 2023-2025" предусмотрено 180 миллионов рублей – по 60 миллионов в течение трех лет.Начальник правового отдела Минсоцобеспечения Ромео Черкезия рассказал, как удалось осуществить планы в 2024 году. "В 2024 году из числа одобренных заявлений 47 семей смогли приобрести жилье. А одобрено было 62 заявки. Отказано было в 19 заявках. Остальные пока в поиске подходящего жилья", – сообщил Черкезия. Слушайте подкаст.
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подкасты, гражданин и начальник, абхазия, жилье, аудио
подкасты, гражданин и начальник, абхазия, жилье, аудио
Гражданин и начальник: Черкезия об итогах жилищной программы в 2024 году
На реализацию программы "Жилище 2023-2025" предусмотрено 180 миллионов рублей – по 60 миллионов в течение трех лет.
Начальник правового отдела Минсоцобеспечения Ромео Черкезия рассказал, как удалось осуществить планы в 2024 году.
"В 2024 году из числа одобренных заявлений 47 семей смогли приобрести жилье. А одобрено было 62 заявки. Отказано было в 19 заявках. Остальные пока в поиске подходящего жилья", – сообщил Черкезия.