https://sputnik-abkhazia.ru/20250111/grazhdanin-i-nachalnik-cherkeziya-ob-itogakh-zhilischnoy-programmy-v-2024-godu--1053281554.html

Гражданин и начальник: Черкезия об итогах жилищной программы в 2024 году

Гражданин и начальник: Черкезия об итогах жилищной программы в 2024 году

Sputnik Абхазия

На реализацию программы "Жилище 2023-2025" предусмотрено 180 миллионов рублей – по 60 миллионов в течение трех лет. 11.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-11T14:24+0300

2025-01-11T14:24+0300

2025-01-11T14:24+0300

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Гражданин и начальник: Черкезия об итогах жилищной программы в 2024 году Sputnik Абхазия Гражданин и начальник: Черкезия об итогах жилищной программы в 2024 году

На реализацию программы "Жилище 2023-2025" предусмотрено 180 миллионов рублей – по 60 миллионов в течение трех лет.Начальник правового отдела Минсоцобеспечения Ромео Черкезия рассказал, как удалось осуществить планы в 2024 году. "В 2024 году из числа одобренных заявлений 47 семей смогли приобрести жилье. А одобрено было 62 заявки. Отказано было в 19 заявках. Остальные пока в поиске подходящего жилья", – сообщил Черкезия. Слушайте подкаст.

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