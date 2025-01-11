https://sputnik-abkhazia.ru/20250111/neskolko-zemletryaseniy-zafiksirovali-v-sochi-nochyu-1053383361.html

Несколько землетрясений зафиксировали в Сочи ночью

Несколько землетрясений зафиксировали в Сочи ночью

Sputnik Абхазия

Разрушений в результате землетрясений нет, никто не пострадал. 11.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-11T12:06+0300

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новости

россия

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СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Несколько небольших землетрясений зафиксировали в Сочи в ночь с 10 на 11 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу сейсмологической станции Елену Карпович. Очаг располагался в горах примерно в 20 километрах от микрорайона Бытха. Причиной, по словам Карпович, стал рост Кавказских гор."У нас других причин нет, мы находимся в предгорье Кавказа. Кавказ — молодые горы, поэтому все закономерно, ничего другого не может быть", — пояснила она.Городскую инфраструктуру землетрясения не затронули, пострадавших нет.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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