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Несколько землетрясений зафиксировали в Сочи ночью
Несколько землетрясений зафиксировали в Сочи ночью
Sputnik Абхазия
Разрушений в результате землетрясений нет, никто не пострадал. 11.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-11T12:06+0300
2025-01-11T12:06+0300
2025-01-11T12:06+0300
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СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Несколько небольших землетрясений зафиксировали в Сочи в ночь с 10 на 11 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу сейсмологической станции Елену Карпович. Очаг располагался в горах примерно в 20 километрах от микрорайона Бытха. Причиной, по словам Карпович, стал рост Кавказских гор."У нас других причин нет, мы находимся в предгорье Кавказа. Кавказ — молодые горы, поэтому все закономерно, ничего другого не может быть", — пояснила она.Городскую инфраструктуру землетрясения не затронули, пострадавших нет.
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новости, россия
Несколько землетрясений зафиксировали в Сочи ночью
Разрушений в результате землетрясений нет, никто не пострадал.
СУХУМ, 11 янв - Sputnik.
Несколько небольших землетрясений зафиксировали в Сочи в ночь с 10 на 11 января, сообщает РИА Новости
со ссылкой на главу сейсмологической станции Елену Карпович.
Самое сильное произошло в 04:47, его магнитуда — 3,5.
Очаг располагался в горах примерно в 20 километрах от микрорайона Бытха. Причиной, по словам Карпович, стал рост Кавказских гор.
"У нас других причин нет, мы находимся в предгорье Кавказа. Кавказ — молодые горы, поэтому все закономерно, ничего другого не может быть", — пояснила она.
Городскую инфраструктуру землетрясения не затронули, пострадавших нет.