https://sputnik-abkhazia.ru/20250111/tri-cheloveka-pogibli-v-perestrelke-v-sukhumskom-kafe-1053384974.html

Три человека погибли в перестрелке в сухумском кафе

Три человека погибли в перестрелке в сухумском кафе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Три человека погибли в результате перестрелки в сухумском кафе "Бисквит", сообщили Sputnik в Минздраве Абхазии. 11.01.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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сухум

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СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Три человека погибли в результате перестрелки в сухумском кафе "Бисквит", сообщили Sputnik в Минздраве Абхазии. Несмотря на оказанную экстренную помощь, их травмы оказались несовместимы с жизнью.По данным МВД Абхазии, перестрелка между посетителями кафе произошла в 14:00 субботы.

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