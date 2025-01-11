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Три человека погибли в перестрелке в сухумском кафе
Три человека погибли в перестрелке в сухумском кафе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Три человека погибли в результате перестрелки в сухумском кафе "Бисквит", сообщили Sputnik в Минздраве Абхазии. 11.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-11T15:52+0300
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СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Три человека погибли в результате перестрелки в сухумском кафе "Бисквит", сообщили Sputnik в Минздраве Абхазии. Несмотря на оказанную экстренную помощь, их травмы оказались несовместимы с жизнью.По данным МВД Абхазии, перестрелка между посетителями кафе произошла в 14:00 субботы.
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абхазия, сухум
Три человека погибли в перестрелке в сухумском кафе
СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Три человека погибли в результате перестрелки в сухумском кафе "Бисквит", сообщили Sputnik в Минздраве Абхазии.
Несмотря на оказанную экстренную помощь, их травмы оказались несовместимы с жизнью.
По данным МВД Абхазии, перестрелка между посетителями кафе произошла в 14:00 субботы.
"Принятыми оперативными мерами сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, на месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты", - говорится в публикации ведомства.