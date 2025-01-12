https://sputnik-abkhazia.ru/20250112/biografii-kandidata-v-prezidenty-badry-gunba-i-kandidata-v-vitse-prezidenty-beslan-bigvava-1053390363.html

Биографии кандидата в президенты Бадры Гунба и кандидата в вице-президенты Беслан Бигвава

Биографии кандидата в президенты Бадры Гунба и кандидата в вице-президенты Беслан Бигвава

Sputnik Абхазия

Бадра Зурабович Гунба родился 14 августа 1981 года в Сухуме. 12.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-12T19:45+0300

2025-01-12T19:45+0300

2025-01-12T19:45+0300

в абхазии

абхазия

выборы президента абхазии - 2025

цик абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/19/1053253696_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b93975eb0aa309b17511651175df3473.jpg

Кандидат в президенты Бадра ГунбаБадра Зурабович Гунба родился 14 августа 1981 года в Сухуме. Биографические данные: Национальность: абхазОбразование: Саратовский Государственный Аграрный Университет по специальности "Бухгалтерский учет и аудит"Основное место работы или службы, занимаемая должность: вице-президент Республики АбхазияАдрес места жительства: с 2022 года - Сухум, улица Инал-ипа, дом 90Гражданство: Республики Абхазия и Российской ФедерацииУчастие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов: не участвовалКандидат в вице-президенты Беслан БигваваБеслан Владимирович Бигвава родился 28 июля 1971 года в Ткуарчале.Биографические данные:Национальность: абхазОбразование: Восточно-Украинский Государственный Университет, по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство"Основное место работы или службы, занимаемая должность последние пять лет: глава Администрации Очамчырского районаАдрес места жительства: с 2007 года - Очамчыра, улица Леона, дом 193Гражданство: Республики Абхазия и Российской ФедерацииУчастие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов: участник

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, выборы президента абхазии - 2025, цик абхазии