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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250112/biografii-kandidata-v-prezidenty-badry-gunba-i-kandidata-v-vitse-prezidenty-beslan-bigvava-1053390363.html
Биографии кандидата в президенты Бадры Гунба и кандидата в вице-президенты Беслан Бигвава
Биографии кандидата в президенты Бадры Гунба и кандидата в вице-президенты Беслан Бигвава
Sputnik Абхазия
Бадра Зурабович Гунба родился 14 августа 1981 года в Сухуме. 12.01.2025, Sputnik Абхазия
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Кандидат в президенты Бадра ГунбаБадра Зурабович Гунба родился 14 августа 1981 года в Сухуме. Биографические данные: Национальность: абхазОбразование: Саратовский Государственный Аграрный Университет по специальности "Бухгалтерский учет и аудит"Основное место работы или службы, занимаемая должность: вице-президент Республики АбхазияАдрес места жительства: с 2022 года - Сухум, улица Инал-ипа, дом 90Гражданство: Республики Абхазия и Российской ФедерацииУчастие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов: не участвовалКандидат в вице-президенты Беслан БигваваБеслан Владимирович Бигвава родился 28 июля 1971 года в Ткуарчале.Биографические данные:Национальность: абхазОбразование: Восточно-Украинский Государственный Университет, по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство"Основное место работы или службы, занимаемая должность последние пять лет: глава Администрации Очамчырского районаАдрес места жительства: с 2007 года - Очамчыра, улица Леона, дом 193Гражданство: Республики Абхазия и Российской ФедерацииУчастие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов: участник
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абхазия, выборы президента абхазии - 2025, цик абхазии
абхазия, выборы президента абхазии - 2025, цик абхазии

Биографии кандидата в президенты Бадры Гунба и кандидата в вице-президенты Беслан Бигвава

19:45 12.01.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукРегистрация инициативных групп в ЦИК
Регистрация инициативных групп в ЦИК - Sputnik Абхазия, 1920, 12.01.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Кандидат в президенты Бадра Гунба

Бадра Зурабович Гунба родился 14 августа 1981 года в Сухуме.
Биографические данные:
Национальность: абхаз
Образование: Саратовский Государственный Аграрный Университет по специальности "Бухгалтерский учет и аудит"
Основное место работы или службы, занимаемая должность: вице-президент Республики Абхазия
Адрес места жительства: с 2022 года - Сухум, улица Инал-ипа, дом 90
Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации
Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов: не участвовал
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииБадра Гунба
Бадра Гунба - Sputnik Абхазия, 1920, 12.01.2025
Бадра Гунба
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии

Кандидат в вице-президенты Беслан Бигвава

Беслан Владимирович Бигвава родился 28 июля 1971 года в Ткуарчале.
Биографические данные:
Национальность: абхаз
Образование: Восточно-Украинский Государственный Университет, по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство"
Основное место работы или службы, занимаемая должность последние пять лет: глава Администрации Очамчырского района
Адрес места жительства: с 2007 года - Очамчыра, улица Леона, дом 193
Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации
Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов: участник
© Sputnik / Леон Адлейба Беслан Бигвава
Беслан Бигвава - Sputnik Абхазия, 1920, 12.01.2025
Беслан Бигвава
© Sputnik / Леон Адлейба
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