https://sputnik-abkhazia.ru/20250112/biografii-kandidatov-v-prezidenty-adgura-ardzinba-i-v-vitse-prezidenty-alkhasa-dzhindzhal--1053390717.html
Биографии кандидатов в президенты Адгура Ардзинба и в вице-президенты Алхаса Джинджал
Биографии кандидатов в президенты Адгура Ардзинба и в вице-президенты Алхаса Джинджал
Sputnik Абхазия
Адгур Ардзинба родился 8 января 1982 года в Гудауте. 12.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-12T19:55+0300
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Кандидат в президенты Адгур АрдзинбаАдгур Ардзинба родился 8 января 1982 года в Гудауте.Биографические данные:Национальность: абхазОбразование: Кабардино-Балкарский Государственный Университет им. Бербекова, специальность "Промышленно-гражданское строительство", кандидат экономических наукОсновное место работы или службы, занимаемая должность: председатель РОО "АНД"Адрес места жительства: с 2005 года - Новый Афон, улица Лакоба, дом 60Гражданство: Республики Абхазия и Российской ФедерацииУчастие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов: не участвовалКандидат в вице-президенты Алхас Джинджал Алхас Джинджал родился 6 октября 1974 года в Сухуме.Биографические данные:Национальность: абхазОбразование: Кабардино-Балкарский Государственный Университет, медицинский факультетОсновное место работы или службы, занимаемая должность последние пять лет: врач-хирург Сухумской городской клинической больницыАдрес места жительства: с 2000 года - Сухум, улица Джонуа, дом 5, квартира 17Гражданство: Республики Абхазия и Российской ФедерацииУчастие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов: участвовал, награжден медалью "За отвагу"
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абхазия, выборы президента абхазии - 2025, цик абхазии
абхазия, выборы президента абхазии - 2025, цик абхазии
Кандидат в президенты Адгур Ардзинба
Адгур Ардзинба родился 8 января 1982 года в Гудауте.
Образование: Кабардино-Балкарский Государственный Университет им. Бербекова, специальность "Промышленно-гражданское строительство", кандидат экономических наук
Основное место работы или службы, занимаемая должность: председатель РОО "АНД"
Адрес места жительства: с 2005 года - Новый Афон, улица Лакоба, дом 60
Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации
Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов: не участвовал
Кандидат в вице-президенты Алхас Джинджал
Алхас Джинджал родился 6 октября 1974 года в Сухуме.
Образование: Кабардино-Балкарский Государственный Университет, медицинский факультет
Основное место работы или службы, занимаемая должность последние пять лет: врач-хирург Сухумской городской клинической больницы
Адрес места жительства: с 2000 года - Сухум, улица Джонуа, дом 5, квартира 17
Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации
Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов: участвовал, награжден медалью "За отвагу"