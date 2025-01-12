https://sputnik-abkhazia.ru/20250112/biografii-kandidatov-v-prezidenty-adgura-ardzinba-i-v-vitse-prezidenty-alkhasa-dzhindzhal--1053390717.html

Биографии кандидатов в президенты Адгура Ардзинба и в вице-президенты Алхаса Джинджал

Биографии кандидатов в президенты Адгура Ардзинба и в вице-президенты Алхаса Джинджал

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Адгур Ардзинба родился 8 января 1982 года в Гудауте. 12.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-12T19:55+0300

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Кандидат в президенты Адгур АрдзинбаАдгур Ардзинба родился 8 января 1982 года в Гудауте.Биографические данные:Национальность: абхазОбразование: Кабардино-Балкарский Государственный Университет им. Бербекова, специальность "Промышленно-гражданское строительство", кандидат экономических наукОсновное место работы или службы, занимаемая должность: председатель РОО "АНД"Адрес места жительства: с 2005 года - Новый Афон, улица Лакоба, дом 60Гражданство: Республики Абхазия и Российской ФедерацииУчастие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов: не участвовалКандидат в вице-президенты Алхас Джинджал Алхас Джинджал родился 6 октября 1974 года в Сухуме.Биографические данные:Национальность: абхазОбразование: Кабардино-Балкарский Государственный Университет, медицинский факультетОсновное место работы или службы, занимаемая должность последние пять лет: врач-хирург Сухумской городской клинической больницыАдрес места жительства: с 2000 года - Сухум, улица Джонуа, дом 5, квартира 17Гражданство: Республики Абхазия и Российской ФедерацииУчастие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов: участвовал, награжден медалью "За отвагу"

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