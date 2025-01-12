https://sputnik-abkhazia.ru/20250112/biografii-kandidatov-v-prezidenty-oleg-bartsits-i-v-vitse-prezidenty-adgur-kakoba-1053393261.html
Биографии кандидатов в президенты Олег Барциц и в вице-президенты Адгур Какоба
Биографии кандидатов в президенты Олег Барциц и в вице-президенты Адгур Какоба
Sputnik Абхазия
Олег Барциц родился 7 января 1967 года в Гудауте. 12.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-12T20:11+0300
2025-01-12T20:11+0300
2025-01-12T20:11+0300
в абхазии
абхазия
выборы президента абхазии - 2025
цик абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/0c/1053391348_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_305eca69b0cda8ce6306bd59008428c3.jpg
Кандидат в президенты Олег БарцицОлег Барциц родился 7 января 1967 года в Гудауте. Биографические данные:Национальность: абхазОбразование: МГУ им. Ломоносова по специальности "политолог, преподаватель социально-политических дисциплин"; Дипломатическая Академия МИД России, специалист по международным отношениямОсновное место работы или службы, занимаемая должность: торговый представитель Республики Абхазия в Российской Федерации по 2024 годАдрес места жительства: с 2011 года - село Блабырхуа Гудаутского районаГражданство: Республики Абхазия и Российской ФедерацииУчастие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов: не участвовалКандидат в вице-президенты Адгур КакобаАдгур Какоба родился 24 ноября 1965 года в селе Биографические данные:Национальность: абхазОбразование: Абхазский государственный университет, по специальности "литературовед, филолог-преподаватель абхазского языка и литературы"Основное место работы или службы, занимаемая должность: замдиректора Учебно-научного центра нартоведения и полевой фольклористики АГУАдрес места жительства: с 2008 года - Сухум, улица Агумаа, дом 1, квартира 9Гражданство: Республики Абхазия и Российской ФедерацииУчастие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов: участвовал, кавалер "Ордена Леона"
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/0c/1053391348_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_319f2a66e8a13ce96a7bfb82c84ef927.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, выборы президента абхазии - 2025, цик абхазии
абхазия, выборы президента абхазии - 2025, цик абхазии
Кандидат в президенты Олег Барциц
Олег Барциц родился 7 января 1967 года в Гудауте.
Образование: МГУ им. Ломоносова по специальности "политолог, преподаватель социально-политических дисциплин"; Дипломатическая Академия МИД России, специалист по международным отношениям
Основное место работы или службы, занимаемая должность: торговый представитель Республики Абхазия в Российской Федерации по 2024 год
Адрес места жительства: с 2011 года - село Блабырхуа Гудаутского района
Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации
Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов: не участвовал
Кандидат в вице-президенты Адгур Какоба
Адгур Какоба родился 24 ноября 1965 года в селе
Образование: Абхазский государственный университет, по специальности "литературовед, филолог-преподаватель абхазского языка и литературы"
Основное место работы или службы, занимаемая должность: замдиректора Учебно-научного центра нартоведения и полевой фольклористики АГУ
Адрес места жительства: с 2008 года - Сухум, улица Агумаа, дом 1, квартира 9
Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации
Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов: участвовал, кавалер "Ордена Леона"