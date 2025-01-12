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Биографии кандидатов в президенты Олег Барциц и в вице-президенты Адгур Какоба

Биографии кандидатов в президенты Олег Барциц и в вице-президенты Адгур Какоба

Sputnik Абхазия

Олег Барциц родился 7 января 1967 года в Гудауте. 12.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-12T20:11+0300

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Кандидат в президенты Олег БарцицОлег Барциц родился 7 января 1967 года в Гудауте. Биографические данные:Национальность: абхазОбразование: МГУ им. Ломоносова по специальности "политолог, преподаватель социально-политических дисциплин"; Дипломатическая Академия МИД России, специалист по международным отношениямОсновное место работы или службы, занимаемая должность: торговый представитель Республики Абхазия в Российской Федерации по 2024 годАдрес места жительства: с 2011 года - село Блабырхуа Гудаутского районаГражданство: Республики Абхазия и Российской ФедерацииУчастие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов: не участвовалКандидат в вице-президенты Адгур КакобаАдгур Какоба родился 24 ноября 1965 года в селе Биографические данные:Национальность: абхазОбразование: Абхазский государственный университет, по специальности "литературовед, филолог-преподаватель абхазского языка и литературы"Основное место работы или службы, занимаемая должность: замдиректора Учебно-научного центра нартоведения и полевой фольклористики АГУАдрес места жительства: с 2008 года - Сухум, улица Агумаа, дом 1, квартира 9Гражданство: Республики Абхазия и Российской ФедерацииУчастие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов: участвовал, кавалер "Ордена Леона"

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