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Биографии кандидатов в президенты Роберт Аршба и в вице-президенты Даут Агрба

Биографии кандидатов в президенты Роберт Аршба и в вице-президенты Даут Агрба

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Роберт Аршба родился 22 марта 1974 года в Ткуарчале. 12.01.2025, Sputnik Абхазия

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Кандидат в президенты Роберт АршбаРоберт Аршба родился 22 марта 1974 года в Ткуарчале.Биографические данные:Национальность: абхазОбразование: Абхазский государственный университет по специальности "Бухгалтерский учет и аудит"Основное место работы или службы, занимаемая должность: председатель контрольной палаты Республики Абхазия по 2023 годАдрес места жительства: с 2008 года - Гулрыпшский район, село Бабышира, улица Корасская, дом 86Гражданство: Республики Абхазия и Российской ФедерацииУчастие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов: участникКандидат в вице-президенты Даут АгрбаДаут Агрба родился 11 октября 1978 года в Гагре.Биографические данные: Национальность: абхазОбразование: Абхазский государственный университет, по специальности "финансы и кредит"; Московский государственный открытый университет по специальности юрист; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России по специальности финансовые институты и рынкиОсновное место работы или службы, занимаемая должность: член Общественной палаты Республики АбхазияАдрес места жительства: с 2007 года - Гагра, улица Демерджипа, дом 130 "А"Гражданство: Республики Абхазия и Российской ФедерацииУчастие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов: не участвовал

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