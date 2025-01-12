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Дополнительное время: Цвейба о юношеском футболе

Дополнительное время: Цвейба о юношеском футболе

Sputnik Абхазия

Главный тренер Академии ФК "Сочи" 2007 года рождения Сандро Цвейба в эфире радио Sputnik рассказал, как сегодня развивается юношеский футбол в России, и какой... 12.01.2025, Sputnik Абхазия

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Дополнительное время: Цвейба о юношеском футболе Sputnik Абхазия Дополнительное время: Цвейба о юношеском футболе

Главный тренер Академии ФК "Сочи" 2007 года рождения Сандро Цвейба в эфире радио Sputnik рассказал, как сегодня развивается юношеский футбол в России, и какой путь был пройден командой до победы в Юношеской футбольной лиги Юг-1.Команда 2007 года рождения Академии ФК "Сочи" стала досрочным победителем Юношеской футбольной лиги Юг-1. В матче 23-го тура сочинцы разгромили главного конкурента в борьбе за золотые медали.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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