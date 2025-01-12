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Дополнительное время: Цвейба о юношеском футболе
Дополнительное время: Цвейба о юношеском футболе
Sputnik Абхазия
Главный тренер Академии ФК "Сочи" 2007 года рождения Сандро Цвейба в эфире радио Sputnik рассказал, как сегодня развивается юношеский футбол в России, и какой... 12.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-12T11:15+0300
2025-01-12T11:15+0300
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Дополнительное время: Цвейба о юношеском футболе
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Цвейба о юношеском футболе
Главный тренер Академии ФК "Сочи" 2007 года рождения Сандро Цвейба в эфире радио Sputnik рассказал, как сегодня развивается юношеский футбол в России, и какой путь был пройден командой до победы в Юношеской футбольной лиги Юг-1.Команда 2007 года рождения Академии ФК "Сочи" стала досрочным победителем Юношеской футбольной лиги Юг-1. В матче 23-го тура сочинцы разгромили главного конкурента в борьбе за золотые медали.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, дополнительное время, футбол, российский футбол, аудио
подкасты, дополнительное время, футбол, российский футбол, аудио
Дополнительное время: Цвейба о юношеском футболе
11:15 12.01.2025 (обновлено: 16:55 12.01.2025)
Главный тренер Академии ФК "Сочи" 2007 года рождения Сандро Цвейба в эфире радио Sputnik рассказал, как сегодня развивается юношеский футбол в России, и какой путь был пройден командой до победы в Юношеской футбольной лиги Юг-1.
Команда 2007 года рождения Академии ФК "Сочи" стала досрочным победителем Юношеской футбольной лиги Юг-1. В матче 23-го тура сочинцы разгромили главного конкурента в борьбе за золотые медали.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.