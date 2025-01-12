https://sputnik-abkhazia.ru/20250112/razliv-mazuta-posle-krusheniya-tankerov-sprovotsiroval-rost-interesa-k-otdykhu-v-abkhazii-1053389785.html

Разлив мазута после крушения танкеров спровоцировал рост интереса к отдыху в Абхазии

Разлив мазута после крушения танкеров спровоцировал рост интереса к отдыху в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Разлив мазута после крушения танкеров в Керченском проливе спровоцировал снижение бронирований в Анапе и увеличение интереса к отдыху... 12.01.2025, Sputnik Абхазия

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абхазия

отдых в абхазии

керченский пролив

туристы

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СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Разлив мазута после крушения танкеров в Керченском проливе спровоцировал снижение бронирований в Анапе и увеличение интереса к отдыху в Сочи, Крыму и в Абхазии. Об этом РИА Новости сообщил вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян. 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута. Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса России, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.

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керченский пролив

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абхазия, отдых в абхазии, керченский пролив, туристы