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Разлив мазута после крушения танкеров спровоцировал рост интереса к отдыху в Абхазии
Разлив мазута после крушения танкеров спровоцировал рост интереса к отдыху в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Разлив мазута после крушения танкеров в Керченском проливе спровоцировал снижение бронирований в Анапе и увеличение интереса к отдыху... 12.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-12T12:00+0300
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СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Разлив мазута после крушения танкеров в Керченском проливе спровоцировал снижение бронирований в Анапе и увеличение интереса к отдыху в Сочи, Крыму и в Абхазии. Об этом РИА Новости сообщил вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян. 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута. Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса России, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
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абхазия, отдых в абхазии, керченский пролив, туристы
абхазия, отдых в абхазии, керченский пролив, туристы
Разлив мазута после крушения танкеров спровоцировал рост интереса к отдыху в Абхазии
12:00 12.01.2025 (обновлено: 16:52 12.01.2025)
СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Разлив мазута после крушения танкеров в Керченском проливе спровоцировал снижение бронирований в Анапе и увеличение интереса к отдыху в Сочи, Крыму и в Абхазии. Об этом РИА Новости сообщил вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян.
"Бронирования притормозились очень сильно, процентов на 70 на анапский регион, и выросли бронирования на Крым, на Туапсинский район, в Абхазию, естественно, на Сочи, часть людей поедут за границу, отмен много", — отмечает Мкртчян.
15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута. Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса России, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.