https://sputnik-abkhazia.ru/20250112/sformirovan-federalnyy-opershtab-po-likvidatsii-chp-s-razlivom-mazuta-v-chernom-more-1053386492.html

Сформирован федеральный оперштаб по ликвидации ЧП с разливом мазута в Черном море

Сформирован федеральный оперштаб по ликвидации ЧП с разливом мазута в Черном море

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Глава МЧС России Александр Куренков сформировал федеральный штаб по ликвидации разлива мазута в Черном море. 12.01.2025, Sputnik Абхазия

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черное море

мчс россии

россия

мазут

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СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Глава МЧС России Александр Куренков сформировал федеральный штаб по ликвидации разлива мазута в Черном море.Ранее на совещании Владимир Путин отметил, что необходимо создать соответствующий штаб, который работал бы на месте и возглавлялся руководителями, ответственными работниками из министерств и ведомств.15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута.

черное море

россия

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черное море, мчс россии, россия, мазут