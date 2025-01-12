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Сформирован федеральный оперштаб по ликвидации ЧП с разливом мазута в Черном море
Сформирован федеральный оперштаб по ликвидации ЧП с разливом мазута в Черном море
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Глава МЧС России Александр Куренков сформировал федеральный штаб по ликвидации разлива мазута в Черном море. 12.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-12T08:56+0300
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2025-01-12T08:58+0300
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мазут
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СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Глава МЧС России Александр Куренков сформировал федеральный штаб по ликвидации разлива мазута в Черном море.Ранее на совещании Владимир Путин отметил, что необходимо создать соответствующий штаб, который работал бы на месте и возглавлялся руководителями, ответственными работниками из министерств и ведомств.15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута.
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черное море, мчс россии, россия, мазут
черное море, мчс россии, россия, мазут
Сформирован федеральный оперштаб по ликвидации ЧП с разливом мазута в Черном море
08:56 12.01.2025 (обновлено: 08:58 12.01.2025)
СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Глава МЧС России Александр Куренков сформировал федеральный штаб по ликвидации разлива мазута в Черном море.
Куренков и члены оперштаба прибыли в Анапу. Штаб будет работать на месте чрезвычайной ситуации вплоть до полной ликвидации последствий разлива мазута.
Ранее на совещании Владимир Путин отметил, что необходимо создать соответствующий штаб, который работал бы на месте и возглавлялся руководителями, ответственными работниками из министерств и ведомств.
15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута.