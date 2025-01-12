https://sputnik-abkhazia.ru/20250112/studenty-agu-otpravilis-volonterami-v-anapu-1053389880.html
Студенты АГУ отправились волонтерами в Анапу
Студенты АГУ отправились волонтерами в Анапу
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Студенты Абхазского госуниверситета отправились волонтерами в Анапу и оказывали помощь в устранении последствий разлива мазута после... 12.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-12T16:54+0300
2025-01-12T16:54+0300
2025-01-12T16:54+0300
абхазия
анапа
волонтеры
агу
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/0c/1053386837_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_817d25a384b14d23f8600cd9804a72ba.jpg
СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Студенты Абхазского госуниверситета отправились волонтерами в Анапу и оказывали помощь в устранении последствий разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил отдел информации и медиакоммуникаций АГУ. Студенты, а также неравнодушные жители Абхазии очищали пляжи и помогали спасать пострадавших птиц. Председатель Союза студентов университета Руслан Амичба опубликовал призыв отправиться в Анапу в соцсетях. По его словам, волонтеры предварительно связались с местными штабами, получили ценные советы по безопасности и способам очистки берега от мазута. 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута.
абхазия
анапа
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/0c/1053386837_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_165337f57694e9e664619f30b986a6a0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, анапа, волонтеры, агу
абхазия, анапа, волонтеры, агу
Студенты АГУ отправились волонтерами в Анапу
СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Студенты Абхазского госуниверситета отправились волонтерами в Анапу и оказывали помощь в устранении последствий разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе.
Об этом сообщил отдел информации и медиакоммуникаций АГУ.
Студенты, а также неравнодушные жители Абхазии очищали пляжи и помогали спасать пострадавших птиц. Председатель Союза студентов университета Руслан Амичба опубликовал призыв отправиться в Анапу в соцсетях.
"В социальных сетях отклик о катастрофе был невероятный, не только студенты, но и просто граждане предлагали свою помощь и поддержку. Естественно, мы, студенты АГУ, не могли остаться в стороне", — рассказал Амичба.
По его словам, волонтеры предварительно связались с местными штабами, получили ценные советы по безопасности и способам очистки берега от мазута.
15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута.