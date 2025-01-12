https://sputnik-abkhazia.ru/20250112/studenty-agu-otpravilis-volonterami-v-anapu-1053389880.html

Студенты АГУ отправились волонтерами в Анапу

Студенты АГУ отправились волонтерами в Анапу

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Студенты Абхазского госуниверситета отправились волонтерами в Анапу и оказывали помощь в устранении последствий разлива мазута после... 12.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-12T16:54+0300

2025-01-12T16:54+0300

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абхазия

анапа

волонтеры

агу

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СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Студенты Абхазского госуниверситета отправились волонтерами в Анапу и оказывали помощь в устранении последствий разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил отдел информации и медиакоммуникаций АГУ. Студенты, а также неравнодушные жители Абхазии очищали пляжи и помогали спасать пострадавших птиц. Председатель Союза студентов университета Руслан Амичба опубликовал призыв отправиться в Анапу в соцсетях. По его словам, волонтеры предварительно связались с местными штабами, получили ценные советы по безопасности и способам очистки берега от мазута. 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута.

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