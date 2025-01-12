Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в ДНР и Харьковской области
13:30 12.01.2025 (обновлено: 16:56 12.01.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчистка и разминирование дорог в Покровском районе ДНР саперами 12-й инженерно-саперной бригады группировки войск "Центр"
© Sputnik / Станислав Красильников/
Подписаться
СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Вооруженные силы России освободили населенные пункты Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России:
️Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 139 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40132 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20492 танка и других боевых бронированных машин, 1508 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20465 орудий полевой артиллерии и минометов, 30179 единиц специальной военной автомобильной техники. Новости на абхазском – Sputnik Аԥсны (https://t.me/sputnik_apsny_info)