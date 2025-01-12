https://sputnik-abkhazia.ru/20250112/vooruzhennye-sily-rossii-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-v-dnr-i-kharkovskoy-oblasti---1053389666.html

Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в ДНР и Харьковской области

Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в ДНР и Харьковской области

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Вооруженные силы России освободили населенные пункты Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. 12.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-12T13:30+0300

2025-01-12T13:30+0300

2025-01-12T16:56+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Вооруженные силы России освободили населенные пункты Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. Сводка Минобороны России:

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