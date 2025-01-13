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Новый Афон попал в десятку самых экономных направлений для отдыха в январе

Новый Афон попал в десятку самых экономных направлений для отдыха в январе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Новый Афон попал в десятку самых экономных направлений для путешествий в январе. 13.01.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

отдых в абхазии

новый афон

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СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Новый Афон попал в десятку самых экономных направлений для путешествий в январе.На первом месте оказалась Евпатория в Крыму, где одна ночь обойдется в 2194 рубля. На втором месте — кубанский курорт Ейск (2505 рублей), на третьем — Симферополь (2664 рубля).Отдохнуть в Кемерово или в Керчи можно за 2696 и 2837 рублей за ночь.В рейтинг попали Барнаул, Феодосия, Горячий Ключ и Туасе, где одна ночь будет стоить от 2918 до 3520 рублей.

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