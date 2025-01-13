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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250113/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-peschanoe-v-dnr-1053398123.html
Российские войска освободили населенный пункт Песчаное в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Песчаное в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Песчаное на Покровском направлении в ДНР, сообщило Минобороны РФ. 13.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Песчаное на Покровском направлении в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Сводка Минобороны России:
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министерство обороны рф, россия, украина

Российские войска освободили населенный пункт Песчаное в ДНР

13:30 13.01.2025 (обновлено: 15:44 13.01.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчистка и разминирование дорог в Покровском районе ДНР саперами 12-й инженерно-саперной бригады группировки войск "Центр"
Расчистка и разминирование дорог в Покровском районе ДНР саперами 12-й инженерно-саперной бригады группировки войск Центр - Sputnik Абхазия, 1920, 13.01.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Песчаное на Покровском направлении в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 157 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 83 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40215 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20512 танков и других боевых бронированных машин, 1508 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20545 орудий полевой артиллерии и минометов, 30218 единиц специальной военной автомобильной техники.
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