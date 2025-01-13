https://sputnik-abkhazia.ru/20250113/takie-obstoyatelstva-shatipa-ob-ekonomike-abkhazii-energokrizise-byudzhetnoy-politike-1053378694.html

Такие обстоятельства: Шатипа об экономике Абхазии, энергокризисе, бюджетной политике

Такие обстоятельства: Шатипа об экономике Абхазии, энергокризисе, бюджетной политике

Sputnik Абхазия

Доцент АГУ, завотделом национальной экономики ЦСЭИ Хатуна Шатипа в эфире радио Sputnik Абхазия подвела экономические итоги 2024 года. 13.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-13T10:07+0300

2025-01-13T10:07+0300

2025-01-13T09:49+0300

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Такие обстоятельства: Шатипа об экономике Абхазии, энергокризисе, бюджетной политике Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Шатипа об экономике Абхазии, энергокризисе, бюджетной политике

По предварительным данным, в минувшем году ВВП республики составляет до 75 миллиардов рублей. Рост ВВП составил от четырех до семи процентов, но с учетом десятипроцентной инфляции, пока говорить о росте реального ВВП не приходится, сказала завотделом национальной экономики ЦСЭИ Хатуна Шатипа.Она напомнила, что замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач сообщал, что ВВП Абхазии в 2023 году составил 69,5 миллиардов рублей, а в 2025 году планируется в пределах 83 миллиардов рублей. Ученый затронула и тему энергетического кризиса в стране. По ее мнению, проблемы в этой отрасли связаны с плохим управлением и низкой компетентностью.Шатипа считает, что Абхазии необходимы изменения и в бюджетной политике. Такой бюджет, по ее словам, принимается примерно с 2017 года, и пока ситуация не изменится, никаких реформ в государстве не будет вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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